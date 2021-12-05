Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı'na Ramiz Erinç Sağkan seçildi

TBB'nin 36. Olağan Genel Kurulu, Av. Özdemir Özok Kongre ve Kültür Merkezi'nde yapıldı.

Genel kuruldaki başkanlık seçimini, 348 delegeden 182'sinin oyunu alan Ankara Barosu Başkanı Ramiz Erinç Sağkan kazandı.

Diğer aday Metin Feyzioğlu ise 156 oy aldı. 10 delege ise başkanlık seçimi için oy kullanmadı. Genel kurulda, yönetim, disiplin ve denetleme kurullarının üyeleri de belirlendi.

Sağkan'ın ekibindeki yönetim, disiplin kurulu üyeleri de seçildi.

Feyzioğlu’nun oy kullandığı sandıktan da Sağkan’a daha fazla oy çıktı. 1 No’lu sandık sonuçlarına göre Sağkan 60 delegenin oyunu alırken, Feyzioğlu 54 oyda kaldı.

Metin Feyzioğlu dönemi bitti

TBB Başkanı Metin Feyzioğlu, 26 Mayıs 2013 tarihinde TBB'nin 32. Olağan Genel Kurulu'nda 447 delegenin 209'unun oyunu alarak TBB 8. Başkanı seçilmişti. Feyzioğlu, yaklaşık 8,5 yıldır Barolar Birliği Başkanlığı'nı yapıyordu.

Kılıçdaroğlu'ndan tebrik mesajı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TBB Başkanı Seçilen Erinç Sağkan'ı kutladı. Kılıçdaroğlu şunları ifade etti:

"Türkiye Barolar Birliği 36. Olağan Genel Kurulunda seçimi kazanarak TBB Başkanı seçilen Erinç Sağkan ve yönetim kurulunu kutluyorum. Hukukun egemenliğini birlikte tesis edeceğimiz, ülkemizde görevinizi hiçbir baskı altında kalmadan yerine getireceğiniz günler yakındır!"

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan kimdir?

Erinç Sağkan, 1995 yılında eğitime başladığı Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden 1999 yılında mezun oldu.

24 Nisan 1978 doğumlu olan Sağkan, Ankara Barosu’nun çeşitli kurul ve merkezlerinde çalıştıktan sonra; 2010-2012 yılları arasında Ankara Barosu Yönetim Kurulu üyeliği ,2014-2016 yılları arasında Ankara Barosu Genel Sekreterliği, 2016 yılında Ankara Barosu Başkan Yardımcısı oldu.

Sağkan, 2018 yılında seçildiği Ankara Baro Başkanlığı görevini iki dönemdir yürütüyordu.