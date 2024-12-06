Türkiye Barolar Birliği yeni başkanını seçmek için toplanıyor

Türkiye Barolar Birliği'nin 38. Olağan Genel Kurulu, Özdemir Özok Kongre ve Kültür Merkezi'nde yarın saat 10.00'da toplanacak.

Genel kurulun ilk gününde, Başkanlık Divanı seçilecek ve genel kurul gündemi görüşülecek. Birlik Başkanı Erinç Sağkan ile diğer başkan adayları konuşma yapacak. İkinci günde ise başkanlık seçimi yapılacak, yönetim, disiplin ve denetleme kurulları belirlenecek. Genel kurul, çoğunluk sağlanamadığı takdirde 14-15 Aralık'a ertelenecek.

356 delegeden ez fazla oyu alan TBB'nin yeni başkanı seçilecek. TBB Başkanlığı için şu ana kadar mevcut Başkan Erinç Sağkan, Samsun Barosuna kayıtlı avukat Emrah Yavuzcan ve Muş Barosuna kayıtlı avukat Mehmet Zahit Söylemez adaylıklarını açıkladı.