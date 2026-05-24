Türkiye bayrama yağışla giriyor: Meteoroloji 21 il için uyardı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), pazar günü için 21 ilde “sarı kodlu” hava durumu alarmı verdi.

Kuvvetli yağışların Marmara Bölgesi’nin doğusu, İç Ege, Batı Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun kuzey ve batısı, Karadeniz’in iç bölgeleri ile Doğu Anadolu’nun büyük bölümünde etkili olması bekleniyor.

Yetkililer ayrıca Hatay, Osmaniye, Kayseri ve Balıkesir çevrelerinde de yer yer yoğun yağış görülebileceğini açıkladı. Sarı kodla uyarılan iller arasında Antalya, Bursa, Kocaeli, Sakarya, Diyarbakır, Van, Batman ve Şırnak da bulunuyor.

Meteoroloji kurumu ayrıca Kırklareli ve Tekirdağ için özel gök gürültülü sağanak uyarısı yayımladı. Açıklamada, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani sel ve kısa süreli kuvvetli rüzgâr riskine dikkat çekildi.

Tahminlere göre bayram süresince ülke genelinde aralıklarla gök gürültülü sağanak yağışlar devam edecek. Hava sıcaklıklarında ise büyük bir değişiklik beklenmezken, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Güneydoğu Doğu Anadolu’da sıcaklıkların 2 ila 4 derece düşeceği belirtildi.

Pazar günü için öngörülen sıcaklıklar İstanbul’da 21 derece, Ankara’da 19 derece, İzmir’de 27 derece ve Adana’da 24 derece seviyelerinde olacak. Erzurum’da ise sıcaklığın 13 dereceye kadar düşmesi bekleniyor.