Türkiye Belediyeler Birliği Başkanvekili Vahap Seçer oldu
Türkiye Belediyeler Birliği Başkanvekili Zeydan Karalar’ın tutuklanmasının ardından, yeni başkanvekili seçimi bugün yapıldı. Yapılan oylama sonucunda, Türkiye Belediyeler Birliği Başkanvekilliği görevine Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer getirildi.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanarak görevden uzaklaştırılmasının ardından, Türkiye Belediyeler Birliği Başkanvekili Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar olmuştu.
Ancak Karalar'ın tutuklanmasının ardından Türkiye Belediyeler Birliği Meclisi, başkanvekilini seçmek için bugün tekrar toplandı.
Başkanvekilliği için Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ve Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç aday gösterildi.
Yapılan oylama sonucunda Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, yeni başkanvekili olarak seçildi.