Türkiye beyaza bürünüyor: Birçok bölgede kar ve kuvvetli yağış bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, ülke genelini etkisi altına kar yağışları ile ilgili uyarıda bulundu. Tahminlere göre yurdun genelinde parçalı ve çok bulutlu hava hakim olurken, birçok bölgede yağış, kuvvetli rüzgar bekleniyor.

Kar yağışı etkili olacak

Meteoroloji’nin son tahminlerine göre; Marmara’nın doğusu, Güney ve İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da yağış görülecek. Yağışların büyük bölümünde karla karışık yağmur ve kar etkili olurken, Güney Ege, Akdeniz kıyıları ile Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında yağmur ve sağanak bekleniyor. Orta ve Doğu Akdeniz, Batı Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu’nun güney ve batısı, Güneydoğu Anadolu ile Karaman, Kayseri, Niğde, Sivas, Ordu, Tokat ve Konya’nın güney kesimlerinde yağışların yer yer kuvvetli olacağı bildirildi.

Hava sıcaklıkları düşecek

Hava sıcaklıklarının kuzey, iç ve batı kesimlerde 4 ila 10 derece arasında hissedilir şekilde azalması beklenirken, kuzey, iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olayının etkili olacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın ise batı bölgelerde kuzey yönlerden, doğu kesimlerde güney ve doğu yönlerden eseceği; İç Anadolu’nun kuzeydoğusu, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu’nun doğusunda zaman zaman 40-70 km/saat hızında kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde etkili olacağı öngörülüyor.

Meteoroloji'den su baskını uyarısı

Meteoroloji, özellikle kuvvetli yağış beklenen bölgelerde sel, su baskını, ulaşımda aksamalar ve yağış anında kuvvetli rüzgar riskine karşı vatandaşları uyardı.

Kuvvetli rüzgarın etkili olacağı alanlarda ise çatı uçması, ağaç devrilmesi, soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmeleri ile yüksek kesimlerde tipi riskine dikkat çekildi.

Karadeniz'de çığ tehlikesi...

Öte yandan, Doğu Karadeniz’in yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda, yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ tehlikesi bulunduğu bildirildi.

İstanbul'da hava durumu nasıl olacak?

Son bilgilere göre geceyi karla karışık yağmurlu geçiren İstanbul'da hava parçalı ve çok bulutlu geçecek. Bölgenin doğusunun yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksek kesimlerinin yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yüksek kesimlerde yer yer kar yağışının da görülebileceği bildirildi.