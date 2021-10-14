Türkiye, Beyrut'ta tarafları şiddetten kaçınmaya çağırdı

Bakanlıktan, yapılan yazılı açıklamada yaşanan can kayıplarından derin üzüntü duyulduğu bildirildi. Açıklamada, "Bu vahim hadisenin sorumlularının biran önce yakalanarak adalet önüne çıkartılmalarını temenni ediyor, benzeri olayların bir daha yaşanmaması için Lübnanlı tüm tarafları itidale ve şiddet eylemlerinden kaçınmaya davet ediyoruz." ifadesine yer verildi.

Hizbullah ve Emel Hareketi destekçilerinin Beyrut Limanı'nda geçen yıl meydana gelen patlamayı soruşturan hakim Tarık el-Bitar'ın yerine başkasının atanması talebiyle bugün Beyrut Adalet Sarayı'na yürüdüğü sırada göstericilerin üzerine ateş açılmış, olayda 6 kişinin öldüğü, 30'dan fazla kişinin açıklanmıştı.