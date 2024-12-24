Türkiye Bilimler Akademisi'nden personel alımı duyurusu

Türkiye Bilimler Akademisi çeşitli pozisyonlarda görevlendirmek üzere 11 personel alacak. Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre Akademi'ye, Ankara ve İstanbul'da istihdam edilmek üzere uzman, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, programcı, kütüphaneci, şoför ve hizmetli kadroları için 11 kişi istihdam edecek.

Başvuruları, 2-20 Ocak 2025 döneminde alınacak sınav, yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamadan oluşacak. Sınav tarihleri daha sonra duyurulacak. Şahsen başvuracak adaylardan Akademi tarafından gerçekleştirilecek sınavda başarılı olanlar, Akademi Başkanlığı'nın uygun göreceği illerin birinde çalışmayı kabul etmiş sayılacaklar.