Türkiye, BRICS'e katılacak mı? AK Parti sözcüsü: Süreç devam ediyor

Basında Türkiye'nin resmen BRICS'e katılmak için başvurduğuna yönelik iddiaların ardından AK Parti'den resmi açıklama geldi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Merkez Karar ve Yönetim Kurulu'nun (MKYK) ardından gazetecilere konuştu.

Çelik, "BRICS'e üye olmak istediğimizi Cumhurbaşkanımız defalarca dile getirdi. Süreç devam ediyor, somut bir gelişme yok. Olursa açıklarız" dedi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, haziran ayında BRICS dışişleri bakanları toplantısına katılmıştı.

BRICS'e hangi ülkelerden oluşuyor?

Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika'dan oluşan BRICS grubu, en büyük gelişmekte olan ekonomilerden bazılarını içeriyor. Bu yılın başında İran, Birleşik Arap Emirlikleri, Etiyopya ve Mısır'ın katılımıyla dört yeni üye daha kazandı. Suudi Arabistan da davet edildi, ancak henüz katılmadı. Arjantin'de yönetime Javier Milei geçince, BRICS'e katılmayacaklarını beyan etmişti.