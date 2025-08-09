Türkiye bu olayı konuşuyor: Şizofreni hastası doktor cezaevinde, annesi yoğun bakımda

Denizli'nin Pamukkale ilçesine bağlı Fesleğen Mahallesi'nde geçen perşembe günü meydana gelen olayda; iki yıldır yatalak olan H.G.G.'nin iki aydır bakıcılığını yapan A.K., sabah anahtarıyla dairenin kapısını açıp içeri girdiğinde korkunç bir manzarayla karşılaştı.

Yaşlı kadının kanlar içerisinde yerde baygın halde yattığını göre kadın, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım talep etti. Sağlık görevlileri, ilk müdahalenin ardından, yatalak kadını ambulansla Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi (PAÜ) Hastanesi'ne sevk etti.

Darp edildiği ortaya çıktı

Yaşlı kadının darp edildiğinin ortaya çıkmasının ardından dairedeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, H.G.G.'nin oğlu M.G. (37) tarafından dövüldüğünü belirledi.

"Para bul, para bul bana. Para bulursan defolup gideceğim buradan. Başkalarına vereceğine bana para ver" diyen M.G.'nin gece 23.30'dan 01.30'a kadar annesine şiddet uyguladığı belirlendi.

7 sene tıp okuduktan sonra babasının ölümünün ardından psikolojinin bozulduğu, tedaviye uymadığı için saldırgan tavırlar sergilediği öğrenilen M.G., gözaltına alındı.

Adliyeye sevk edilen cani evlat, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Hayati tehlikesi devam ediyor

PAÜ Tıp Fakültesi Hastanesi Acil Servis Yoğun Bakım Ünitesinde tedavi altına alınan anne H.G.G., beyin kanamasının devam etmesi nedeniyle Beyin Cerrahisi Yoğun Bakım Ünitesine nakil etti.

Hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenilen annenin tedavisine devam edildiği öğrenildi.