Türkiye-Çin arası uçuş frekansı 21’den 49’a yükseldi

Çin ile Türkiye arasındaki uçuş hakları, yapılan yeni anlaşma ile haftalık 21 frekanstan 49 frekansa çıkarıldı.

Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, anlaşmanın turizm ve ticareti artıracağını belirtti.

Ekşi, paylaşımında, "Çin ile karşılıklı uçuş hakkımız yeni anlaşma ile yaklaşık 2 katına çıktı. Turizm ve ticareti daha da artıracak bu anlaşma için başta SHGM Genel Müdürümuze ve tüm emeği geçenlere teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.