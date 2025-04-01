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Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan muhalefete tepki

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, 'boykot' çağrısı yapan muhalefet partilerine ilişkin, "Sokak ve boykot çağrıları ile toplumsal huzuru ve ekonomik istikrarı hedef alan bir muhalefet kaybetmeye mahkumdur" dedi.

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sosyal medya hesabından halkı sokağa dökmeye ve boykot yapmaya çağıran muhalefet parilerine tepki gösterdi.

Yılmaz, sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı:

Bölgemizde yaşanan jeopolitik ve ekonomik gelişmeler iç çekişmelere feda edilemeyecek düzeyde hayatidir.

Küresel siyaset ve ekonomide belirsizlik ve riskler kadar, yeni imkan ve fırsatların oluştuğu bir dönemden geçiyoruz.

Terörsüz Türkiye hedefi için son derece kıymetli bir çaba içindeyiz.

Tarihimizin en büyük deprem afetinin yaraları hızla sarılmaktadır.

İnsanımızın kalıcı refahı için ekonomik programımızı kararlılıkla hayata geçiriyoruz.

Gündemimiz; dış politika, demokrasi ve kalkınmada çıtamızı daha ileri taşımaktır.

Toplumsal huzur, refah ve milli birlik, siyaset kurumunun ortak sorumluluğudur.

Demokrasinin olmazsa olmazı olan muhalefet, meşru zeminlerde, yapıcı öneri ve eleştiriler ile yapılır.

Sokak ve boykot çağrıları ile toplumsal huzuru ve ekonomik istikrarı hedef alan bir muhalefet kaybetmeye mahkumdur.

Ayrıştırıcı, tehditkar ve kutuplaştırıcı söylemleri esas alan, hukuk tanımaz siyaset tarzı, tarih önünde ve milletimizin vicdanında karşılığını bulacaktır.

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Kaynak: HABER MERKEZİ