Türkiye Deprem Haritası: Deprem tehlikesi en yüksek olan yerler

Türkiye Deprem Haritası, Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD) tarafından 1 Ocak 2019'da yenilendi ve yayımlandı. Türkiye Deprem Haritası ile Türkiye'de deprem tehlikesi en yüksek olan bölgeler gösterilirken, bu bölgeler haritada kırmızı ve tonları ile ifade ediliyor. Kırmızı tonunun koyulaştığı alanlar deprem tehlikesinin en yüksek olduğu yerleri işaret ederken, beyaz ve açık sarı tonları ise deprem tehlikesinin düşük olduğu alanları gösteriyor.

Türkiye Deprem Haritası incelendiğinde özellikle Kuzey Anadolu Fay Hattı'nın geçtiği bölgelerin deprem tehlikesinin en yüksek olduğu bölgeler olduğu dikkat çekiyor. Arap Levhası ile Avrasya Levhası'nın arasında kalan Kuzey Anadolu fay Hattı, hızla hareket etmesinden dolayı yüksek sismik aktivite gösteriyor. Van Gölü civarından başlayan ve Saros Körfezi'ne kadar tüm kuzey Anadolu'yu kesen Kuzey Anadolu Fay Hattı boyunca parçalanmış ve ezilmiş kayaçlar, soğuk ve sıcak su kaynakları, gölcükler, traverten oluşumları ve genç volkan konileri bulunmaktadır.

Anadolu coğrafyasında tarih boyunca pek çok kez deprem yaşanırken, Türkiye Cumhuriyeti tarihi boyunca yine çok sayıda büyük deprem Türkiye Deprem Haritası'nda koyu kırmızı ile işaret edilen Kuzey Anadolu Fay Hattı üzerinde meydana gelmiştir.

1929'da Sivas'ın Suşehri, 1939'da Erzincan, 1942'de Niksar-Erbaa, 1943'te Tosya-Ladik, 1944'te Bolu-Gerede, 1951'de Kurşunlu, 1957'de Abant, 1966'da Varto, 1967'de Mudurnu, 1992'de Erzincan, 1999'da Gölcük ve Düzce'de meydana gelen depremlerin tamamı bu fay hattından kaynaklanmaktadır.

Yine Türkiye'nin Ege kıyıları da deprem tehlikesinin yoğun olduğu bölgelerdendir. Yakın zamanda İzmir'de yaşanan deprem de bunun kanıtıdır. Çanakkale'den Antalya'nın batısına kadar olan kısım ile Ege Denizi'nden Afyonkarahisar'ın doğusuna kadar olan bölge deprem tehlikesinin yüksek olduğu alanlardır.

2020 yılından bu yana meydana gelen depremlere bakıldığında da, depremlerin bu hatlar üzerinde meydana geldiği görülecektir.