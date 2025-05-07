Türkiye Deprem Tehlike Haritası nedir, nasıl bakılır? E-Devlet AFAD Türkiye Deprem Tehlike Haritasını sorgulama

AFAD tarafından hazırlanan Türkiye Deprem Tehlike Haritası gündem oldu. Vatandaşlar bu interaktif web uygulamasına ulaşmak isterken nasıl bakılacağını da merak ediyor. İşte ayrıntılar.

Türkiye Deprem Tehlike Haritası riskli bölgeleri güncel verilerle gösteriyor. 485 diri fay segmentinin yer aldığı haritaya e-Devlet üzerinden erişilebiliyor.

Türkiye Deprem Tehlike Haritası'na nasıl bakılır?

Türkiye Deprem Tehlike Haritası'na https://tdth.afad.gov.tr adresi üzerinden e-devlet bilgileri kullanılarak bakılabiliyor. Açılan sayfada vatandaşlar yaş aralığını, mesleklerini, yaşadığı ili seçerek arayüze ulaşıyor.

Türkiye Deprem Tehlike Haritası sorgulama

Türkiye Deprem Tehlike Haritası Nedir!

AFAD'dan yapıan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Ocak 2019’da yürürlüğe giren Türkiye Deprem Tehlike Haritası; çok paydaşlı bir yaklaşımla, üniversitelerimiz ve kamu kurumlarından alanında uzman çok sayıda araştırmacı tarafından hazırlanan, bir yerin deprem tehlikesini en büyük yer ivmesi cinsinden gösteren haritadır.

Türkiye Deprem Tehlike Haritasına Göre;

Ülkemizde toplam 485 adet diri fay segmenti bulunmakta,

Açık sarıdan koyu kırmızıya doğru değişen renkler ivmenin düşükten yükseğe doğru artışını ifade etmektedir.

Türkiye Deprem Tehlike Haritası’na; https://tdth.afad.gov.tr adresi üzerinden e-devlet bilgileri kullanılarak ulaşılabilmektedir.

Afet risklerine karşı, hep birlikte!