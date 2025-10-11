Türkiye Diyanet Vakfı'ndan Sudan'da 1700 öğrenciye destek

TDV ile Jeel Sürdürülebilir Kalkınma Derneği işbirliğinde, Lübnan’ın güneyindeki Sayda kentinde düzenlenen etkinliğe Türkiye’nin Beyrut Büyükelçisi Murat Lütem, TDV Genel Müdürü İzani Turan ve Lübnanlı yetkililer katıldı.

Etkinlikte konuşan Büyükelçi Lütem, Türkiye’de meydana gelen depremin ardından, Lübnan’ın yaşadığı ekonomik zorluklara rağmen ilk yardım ekibi gönderen ülkelerden biri olduğunu hatırlattı.

Lütem, Türkiye’nin her zaman Lübnan’ın ve Lübnan halkının yanında yer almaya devam edeceğini vurguladı.

TDV Genel Müdürü Turan da Lübnanlı yetim çocukların yalnız olmadığını belirterek, "Türkiye, halkıyla ve devletiyle Lübnan’ın ve Lübnanlı çocukların yanındadır" ifadelerini kullandı.

Turan, TDV’nin bu destekle yetimlere karşı sorumluluğunu bir kez daha yerine getirdiğini kaydetti.

Sayda Belediye Başkanı Temsilcisi Enci Atroni ise TDV’nin sağladığı eğitim desteğinden dolayı Türkiye’ye ve TDV'ye teşekkür etti.

Program kapsamında 1700 yetim öğrenciye çanta ve çeşitli okul malzemelerinden oluşan eğitim paketleri dağıtıldı.

Etkinlikte düzenlenen çeşitli aktivitelerle çocuklar keyifli vakit geçirdi.