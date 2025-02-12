'Türkiye Ekseni' vurgusu! MİT Başkanı İbrahim Kalın faaliyet raporuna Atatürk’ün sözüyle başladı

Millî İstihbarat Teşkilâtı (MİT) tarafından 2024 yılı faaliyet raporu yayımlandı.

Millî İstihbarat Teşkilâtı Başkanı Büyükelçi Prof. Dr. İbrahim Kalın, MİT faaliyet raporunun sunuş yazısını kaleme aldı.

Prof. Dr. Kalın, yazısından önce Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün "Biz bütün Türk Milleti'nin hizmetkarıyız" cümlesine yer verdi.

"Türkiye Ekseni" inşa süreci

Prof. Dr. İbrahim Kalın, Millî İstihbarat Teşkilâtı Başkanlığı olarak Türkiye Cumhuriyeti’nin varlığına, bağımsızlığına yönelik içten ve dıştan mevcut ve muhtemel tehditlerin bertaraf edilmesine karşı görev ve faaliyetlerin kararlılıkla devam ettiğini vurguladı. Kalın, “Türkiye Ekseni” inşa sürecinin başarıyla yürütülmekte olduğunu da ifade etti:

2024 yılında küresel kırılganlıkların had safhada yaşandığını belirten Prof. Dr. Kalın, barış ve istikrarın çok boyutlu tehditlerle sınandığı bir yıl olduğuna da dikkat çekti.

Özellikle küresel belirsizlik ve bilinmezlik çağında, uluslararası toplumda güvensizlik duygusu giderek yaygınlaşmıştır. Karşı karşıya kalınan sınama alanları, bölgesel ve küresel iş birliği ihtiyacını artırırken iş birliği çabaları, güvensizlik ortamı ve güç mücadelesi ekseninde kırılgan bir zeminde sürmüştür.

Ülkemiz de yeni jeopolitik gerçeklik karşısında; kendi millî çıkarlarını, hak ve menfaatlerini gözeterek stratejik bir aklın ve millî duruşun ifadesi niteliğindeki “Türkiye Ekseni” inşa sürecini başarıyla yürütmektedir"

"Millî İstihbarat Teşkilâtı, oyun kurucu rolünü bir kez daha başarılı şekilde tesis etti"

Prof. Dr. İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde “Türkiye Yüzyılı” vizyonu çerçevesinde daha adil bir düzenin inşasının Türkiye ve bölgenin güvenliğinin tesisi için canlı tutulduğuna vurgu yaptı.

Prof. Dr. Kalın, Millî İstihbarat Teşkilâtı'nın sadece Türkiye'de değil, sınır dışında da en kritik noktalarda rol aldığını kaydetti:

"Devlet istihbaratının istihsali ve millî menfaatlerin korunması amacıyla tüm kaynak ve imkânlarını seferber eden Millî İstihbarat Teşkilâtı, 'Vatan İçin Her An Her Yerde' şiarıyla ivme kazandırdığı faaliyetleriyle; sadece ülkemizde değil, sınırlarımız dışında da en kritik noktalarda, oyun kurucu rolünü bir kez daha başarılı şekilde tesis ederken ülkemizin stratejik çıkarlarının istihbarat ve diplomasi eş güdümünde güvence altına alınmasına da tüm imkânlarıyla hizmet etmiştir.

Bu kapsamda ülkemizin yanı sıra farklı coğrafyalarda karşı karşıya kalınan tehditler, sahadaki operasyonel faaliyetler ve derinleştirilen çok taraflı istihbarat diplomasisi çalışmalarıyla bertaraf edilmiştir."

Suriye'de yaşanan gelişmeler

Suriye'de yaşanan gelişmelerin Türkiye'nin Suriye halkının yanında olma azminin bir tecellisi olduğuna vurgu yapan Prof. Dr. Kalın, Millî İstihbarat Teşkilâtı'nın ülkenin yeniden inşa sürecini de yakından takip edeceğinin altını çizdi:

"Sahada yürüttüğü faaliyetlerin yanı sıra sağladığı doğru istihbarat ve isabetli öngörülerle ülkemizin hibrit tehditlerle mücadele etmesine ve farklı coğrafyalardaki menfaatlerimizin korunmasına önemli katkılar sunan Teşkilât, ülkemizin varlık gösterdiği her alanda millî çıkarlar doğrultusunda dış istihbarat çalışmalarını sürdürmüştür.

2024 yılının son günlerinde bölgemizde tarihin seyrini değiştirecek nitelikte bir etki oluşturan Suriye’deki gelişmeler, ülkemizin şanlı tarihi boyunca mazlumun yanında zalimin karşısında olma düsturunun ve Suriye halkının yanında olma azminin bir tecellisi olmuştur. Suriye sahasındaki başarılarını, yürüttüğü istihbarat diplomasisi faaliyetleri ile taçlandırarak devletimizin sahada ve masada çok kıymetli kazanımlar elde etmesinin önünü açan Teşkilât, bölgede yeni sınamaları beraberinde getirecek yeni konjonktür karşısında, Suriye’nin toprak bütünlüğü ve birliği temelinde yeniden inşa sürecini yakından takip etmeyi sürdürecektir"

Kalıcı ateşkes, Filistin iç uzlaşısı ve iki devletli çözüm konuları...

Uluslararası alanda öne çıkan güvenlik sorunlarının da yakından izlendiğini ifade eden Prof. Dr. İbrahim Kalın, kalıcı ateşkes, Filistin iç uzlaşısı ve iki devletli çözüm konularında Millî İstihbarat Teşkilâtı'nın tüm aktörlerle yoğun temaslarını 2024 yılında da sürdürdüğünü söyledi:

"Başta bölgesel ve küresel güvenlik mimarisindeki dinamikleri yerinden oynatan Rusya-Ukrayna Savaşı ile İsrail’in Orta Doğu’daki saldırıları olmak üzere uluslararası alanda öne çıkan güvenlik sorunları da ülkemiz tarafından yakından izlenmektedir. Bu kapsamda Millî İstihbarat Teşkilâtı da arabuluculuk girişimleri ve kriz yönetim süreçlerini yıl içerisinde aktif şekilde işletmiştir. Öte yandan Teşkilât koordinesinde 2024 yılında Rusya

ile Batılı ülkeler arasında II. Dünya Savaşı’ndan bu yana icra edilen en büyük takas operasyonu, güvene dayalı istihbarat diplomasisinin güncel bir örneğini teşkil etmiştir.

Gazze’de süren çatışmaların sebep olduğu büyük insani kriz ve tüm çağrılara rağmen önüne geçilemeyen insanlık dramının son bulması için, “Adalet Olmadan Barış Olmaz” şiarını benimseyen Teşkilât; kalıcı ateşkes, Filistin iç uzlaşısı ve iki devletli çözüm konularında ilgili tüm aktörlerle yoğun temaslarını 2024 yılında sürdürmüştür. Gazze meselesi, 2025’te de uluslararası gündemin ana maddelerinden biri olmayı sürdürecektir."

"Casusluk faaliyetlerini akamete uğratmıştır"

Prof. Dr. İbrahim Kalın, Millî İstihbarat Teşkilâtı'nın yeni iş birliği imkânlarının geliştirilmesine ağırlık verdiğini de kaydetti:

"Jeopolitik merkezin Atlantik’ten Asya coğrafyasına yönelimi ile bir kez daha kendini hissettiren iki kutuplu dünyadan çok kutuplu dünyaya geçiş süreci kapsamında Millî İstihbarat Teşkilâtı, yeni iş birliği imkânlarının

geliştirilmesine de ağırlık vermiştir.



Diğer taraftan Devletimizin; Türk dünyasında daha güçlü bağların tesis edilmesi, ticaret ve ekonomi başta olmak üzere bilim, enerji ve ulaştırma gibi stratejik alanlarda potansiyelin ortaya çıkarılması vizyonu doğrultusunda

ilgili ülkelerle istihbari eş güdüm çalışmalarına hız kazandırılmıştır.

Askeri ve siyasi karışıklıkların hüküm sürdüğü darbe girişimlerine sahne olan Afrika’da Pan-Afrikanizm ve yabancı karşıtlığının da artması ile ilişki ve iş birliği ihtiyacı yükselmiş, Teşkilât başta terörle mücadele, eğitim

ve teknik yardım da dâhil olmak üzere pek çok alanda Afrikalı muhataplarla ilişkilerini derinleştirmiştir.

İstihbarata karşı koyma alanındaki yegâne sorumluluğunun bilinciyle Teşkilât, hassasiyeti gereği kamuoyuna yansıtılmayan birçok ülkenin istihbarat servisleri ve taşeron kuruluşlarının ülkemiz üzerinden yürüttüğü çalışmaları ortaya çıkarmış, ajan ağlarını deşifre etmiş ve casusluk faaliyetlerini akamete uğratmıştır."

Terörle mücadele

Prof. Dr. İbrahim Kalın, 2024 yılında terörle mücadele konusunun kararlılıkla yürütüldüğünüe ve pek çok operasyona imza atıldığını şöyle anlatttı:

"2024 yılı boyunca güvenlik güçleriyle koordineli şekilde; terör örgütlerinin ve organize suç yapılarının faaliyetlerini akamete uğratan çok sayıda müşterek operasyona imza atılmıştır. PKK/KCK, FETÖ, DEAŞ, El Kaide ve DHKP/C gibi farklı ideolojilere ve dış desteğe sahip terör örgütlerinin tüm çabalarına “Terörsüz Türkiye” ideali doğrultusunda geçit verilmemiştir.

PKK/KCK ile mücadelede; nokta operasyonlar ile hedef unsurların etkisiz hale getirilmesi, kritik öneme sahip tesislerin imha edilmesi ve örgütün hareket tarzının deşifre edilmesi neticesinde örgüte büyük darbe

vurulmuştur. Ayrıca her geçen gün gelişen operasyonel kabiliyetler kapsamında, ülkemizde gerçekleşen terör eylemlerinin faillerinin de aralarında bulunduğu çok sayıda örgüt unsurunun yurt dışından ülkemize getirilmesi sağlanmıştır.

FETÖ ile mücadelede; liderinin ölümüyle uğradığı güç kaybı artan örgütün yurt dışı merkezli olarak yürüttüğü ülkemiz aleyhindeki dezenformasyon ağırlıklı faaliyetlerinin sonlandırılması, kaçmaya çalışan örgüt

üyelerinin yakalanması, öğrenci yapılanmasının sekteye uğratılması ve uluslararası kuruluşlarla tesis ettiği yakın ilişkilerinin engellenmesi amacıyla sonuç alıcı çalışmalar gerçekleştirilmiştir.

Radikal örgütlerle mücadele kapsamında; çok sayıda örgüt üyesinin tespit edilerek eylem arayışlarının engellenmesi sağlanmıştır. 2024 yılında radikal örgütlerin sahadaki yapılanmalarının deşifresinin yanı sıra İsrail’in

Orta Doğu’ya yayılan saldırılarına bağlı olarak ülkemizdeki gayrimüslim vatandaşlarımıza yönelik eylem arayışları da bertaraf edilmiştir.

Aşırı sol terör örgütlerinin lider kadrolarının etkisizleştirilmesi çalışmaları ivmelendirilerek sürdürülmüş, örgütlerin yurt dışı yapılanmaları üzerinden ülkemizi yıpratma çabaları engellenmiştir."

Hibrit tehditlerle mücadele

Prof. Dr. İbrahim Kalın, Millî İstihbarat Teşkilâtı'nın yapay zekâ, siber güvenlik, sinyal istihbaratı gibi konularda yeteneklerini geliştirerek hibrit tehditlerle daha etkin mücadele imkânına kavuştuğundan da bahsetti:

Son yıllarda yapay zekâ, nesnelerin interneti ve 5G gibi teknolojilerin yaygınlaşması, teknik istihbaratın asli unsur haline gelmesini elzem hale getirmiştir.

Siber güvenlik, kriptoloji, yapay zekâ, uydu ve sinyal istihbaratı

alanındaki yeteneklerini artırarak hibrit tehditlerle daha etkin mücadele imkânına kavuşan Teşkilât; siber güvenlik atılımları ile kurumlarımıza yönelik siber saldırılara karşı attığı adımlarla millî güvenliğin sağlanmasında kilit rol oynamıştır.

Teşkilât, önümüzdeki dönemde de yapay zekâ teknolojisinden daha fazla istifade edecek ve “siber vatan”ın korunmasına yönelik çalışmalara hız kazandıracaktır."

"Güçlü istihbarat ağı ve teknik imkânlarıyla çalışmalarını hassasiyetle sürdürecek"

Prof. Dr. Kalın, son olarak sözlerini şöyle noktaladı:

"Millî İstihbarat Teşkilâtı Başkanlığı 2024 Yılı Faaliyet Raporu, ilgili mevzuat doğrultusunda, kamuda şeffaflık, hesap verme anlayış ve sorumluluğunu gözeten bir yaklaşımla hazırlanarak kaynakların üstlenilen kilit

rolün icrasında etkin ve verimli kullandığını ortaya koymaktadır.

Millî güvenliğe tehdit unsurlar ile mücadelede; gelişen ve değişen dünya koşulları ile uyumlu, bilim ve teknoloji ile desteklenen etkili çözümler üretmek kritik öneme sahiptir.

Güçlü istihbarat ağı ve teknik imkânlarıyla çalışmalarını hassasiyetle sürdürecek Millî İstihbarat Teşkilâtı Başkanlığı’nın, şartlar ne kadar zor olursa olsun, geçmişte olduğu gibi bugün ve gelecekte de millî çıkarlarımızı bir adım öteye taşıyacağına inancım tamdır.

Teşkilâtımızın fedakâr ve vefakâr mensuplarının büyük emekleri ile gururlandığımız 98. kuruluş yıl dönümünü geride bırakırken vatanımızın ve milletimizin korunmasında cansiperane çalışan tüm kader arkadaşlarıma teşekkür ediyor, görevleri sırasında hayatlarını kaybeden kahraman şehitlerimizi rahmetle ve minnetle yad ediyorum."