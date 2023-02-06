Türkiye, Elon Musk’ın Starlink teklifini geri çevirdi

Kandilli Rasathanesi’nin aktardığına göre Gaziantep’te sabah 04:17’de 7,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’ysa depremin Kahramanmaraş’ta ve 7,4 büyüklüğünde meydana geldiğini duyurdu. Saat 10 itibarıyla 284 kişi hayatını kaybetti.

Deprem sonrası iletişim hatlarında da sıkıntı var.

Bunun üzerine sonra Starlink uydularını gönderip gönderemeyeceğini soran bir kullanıcıya Musk, “Starlink henüz Türk hükümetince onaylanmadı. Space X onaylanır onaylanmaz gönderebilir” diye yanıt vermişti.



Bloomberg’ün aktardığına göre Türk hükümeti, Elon Musk’ın teklifini reddetti