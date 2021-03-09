Türkiye en sıcak şubat aylarından birini yaşadı

Türkiye'de 2021 yılının şubat ayı, son 51 yıllık dönem göz önüne alındığında en sıcak sekizinci şubat olarak kayıtlara geçti.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, Türkiye'de uzun yıllar şubat ayı ortalama sıcaklığı 3,4 derece olarak ölçüldü. Bu yılki şubat ayında ise ortalama sıcaklık 6,2 dereceye çıktı.

Geçen ay ortalama sıcaklıklar Sakarya, Bursa, Balıkesir, Lüleburgaz, Akhisar, Beyşehir, Antakya, Göksun, Elmalı, İç Anadolu Bölgesinin geneli, Bolu, Kastamonu, Karabük, Merzifon, Amasya, Tokat, Gümüşhane, Boyabat, Nallıhan, Zile, Bitlis, Divriği, Muradiye, Elbistan çevrelerinde mevsim normalleri civarında, yurdun diğer bölgelerinde mevsim normallerinin üzerinde kaydedildi.

Türkiye'de 1971'den beri en yüksek ortalama sıcaklık 2016 yılının şubat ayında kaydedildi. Ölçümlere göre, 2021 yılının şubat ayı, 51 yılın en yüksek sekizinci şubat ayı olarak kayıtlara geçti.

Türkiye'nin 1971'den beri en sıcak şubat ayları şöyle sıralandı:

En sıcak aylar

1. 2016

2. 2018

3. 2010

4. 1977

5. 2013

6. 2014

7. 1978

8. 2021

9. 1979

10. 2002

11. 1973

12. 1995

13. 2009

14. 1987

15. 2019

16. 2001

17. 2015

18. 1999

19. 1986

20. 2020

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Toros, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, dünyada olduğu gibi Türkiye'de de son yıllarda havanın, önceki senelere göre sıcak geçtiğini söyledi.

Toros, şunları kaydetti:

"Atmosferde artan kirleticiler dünyanın daha sıcak olmasına yol açıyor. Ülkemiz de küresel ısınmadan nasibini alıyor. Şubat ayının ilk yarısında ülkemiz daha çok güneyli rüzgarlar ile sıcak havaların etkisinde kaldı. Bu sebeple şubat 2021'in her ne kadar ikinci yarısında sıcaklıklar mevsim normalleri civarında olsa da ilk yarıdaki havaların çok sıcak geçmesi şubat 2021'in en sıcak yıllar arasında yer almasına yol açtı."