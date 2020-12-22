Türkiye, Endonezya ile ticareti artıracak

Bakan Marsudi, çalışma ziyareti kapsamında Endonezya'da bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile baş başa ve heyetlerarası görüşmenin ardından iş birliği anlaşması imzaladı ve ortak basın toplantısı düzenledi.

Marsudi, burada yaptığı konuşmada, karşılıklı iş birliği çerçevesinde iki ülke liderlerinin yetkilendirdiği şekilde serbest ticaret anlaşmasının 2021'de tamamlanması amaçlanarak müzakereleri sürdürmeyi kabul ettiklerini söyledi.

Söz konusu anlaşmanın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sonrası birçok açıdan ekonomik toparlanmayı da teşvik edeceğini vurgulayan Marsudi, "Endonezya-Türkiye Kapsamlı Ekonomik Ortaklık Anlaşması iki ülke arasında ikili ticareti artırma potansiyeline sahip." diye konuştu.

Marsudi, son dönemde Türk yatırımcıların artan ilgisini memnuniyetle karşıladıklarını belirterek, "Endonezya'da yakın zamanda onaylanan ve yabancı yatırımı teşvik eden istihdam yasasından Bakan Çavuşoğlu'na bahsettim. Bunun, buradaki Türk yatırımlarına daha elverişli ortam sağlayacağına inanıyorum." ifadesini kullandı.

Çavuşoğlu'nun, iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin 70. yıl dönümünü vesilesiyle salgın döneminde yaptığı ziyareti memnuniyetle karşıladığını dile getiren Marsudi, imzaladıkları "Diplomatik Kapasite İnşası Alanında İşbirliği Mutabakat Zaptı"nın ortaklığı güçlendirmenin yanı sıra iki ülkenin diplomatik kapasitesini geliştireceğini söyledi.

Marsudi, görüşmede Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gelecek yıl Endonezya'ya yapması planlanan ziyareti de ele aldıklarını aktardı.

"Savunma sektöründe ilerlemeye tanık olduk"

Endonezya Savunma Bakanı Prabowo Subianto'nun geçen hafta Türkiye'yi ziyaret ettiğini anımsatan Marsudi, bu ziyaretin iki ülkenin savunma iş birlikleri ve savunma sanayisini daha da geliştirme taahhüdünün göstergesi olduğunu belirtti.

Marsudi, hazirandan bu yana da iki ülke arasında elektrikli araba, roket fırlatma sahaları ve uydu gibi çeşitli teknoloji ve endüstriyel alanlarda iş birliği için yoğun görüşmeler başladığını ifade ederek, "Savunma sektörü ve savunma sanayi iş birliğinde son iki yılda önemli ilerlemeye tanık olduk. Savunma sektöründe iki ülke yetkilileri ve uzmanları arasındaki ziyaretler önemli bir şekilde arttı." dedi.

"Aşıya adil ve eşit erişim önemli"

Bakan Çavuşoğlu ile bölgesel ve küresel meselelere de değindiklerini aktaran Marsudi, salgınla mücadelede çok taraflılığı güçlendirmenin önemini ele aldıklarını söyledi.

Orta Doğu'da barış ve istikrarın salgın sonrası dönemde küresel iyileşme için şart olduğunu vurgulayan Marsudi, "Endonezya ve Türkiye, İslam dünyasındaki zorlukları ve Müslümanların refahına yönelik çözüm konusunda İslam İşbirliği Teşkilatının (İİT) güçlendirilmesi ortaklığında mutabık kaldı." diye konuştu.

Retno Marsudi ayrıca Filistin meselesinin, çeşitli Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararları ve iki devletli çözümler de dahil olmak üzere uluslararası kabul görmüş unsurlara göre çözülmesi gerektiğini belirterek, Filistin'i her zaman destekleme taahhüdünü yinelediklerini kaydetti.