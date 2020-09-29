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'Türkiye, Ermenistan uçağını düşürdü' iddiasına yalanlama

İletişim Başkanı Altun, Türk F-16'larının Ermenistan'ın uçağını düşürdüğü iddiasını yalanladı. Altun, “Ermenistan böyle ucuz propaganda oyunlarına başvuracağına, bir an önce işgal ettiği topraklardan çekilsin” dedi.

'Türkiye, Ermenistan uçağını düşürdü' iddiasına yalanlama
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İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Rus haber ajansı Tass’ta yer alan, Ermenistan’a ait Su-25 uçağının Türk F-16’sı tarafından düşürüldüğü iddiasını yalanladı.

Altun, "Türk F-16'larının Ermeni uçağını vurduğu iddiası doğru değil" açıklamasını yaptı.

Fahrettin Altun, “Ermenistan böyle ucuz propaganda oyunlarına başvuracağına, bir an önce işgal ettiği topraklardan çekilsin” ifadelerini kullandı.

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