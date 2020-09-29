'Türkiye, Ermenistan uçağını düşürdü' iddiasına yalanlama
İletişim Başkanı Altun, Türk F-16'larının Ermenistan'ın uçağını düşürdüğü iddiasını yalanladı. Altun, “Ermenistan böyle ucuz propaganda oyunlarına başvuracağına, bir an önce işgal ettiği topraklardan çekilsin” dedi.
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Rus haber ajansı Tass’ta yer alan, Ermenistan’a ait Su-25 uçağının Türk F-16’sı tarafından düşürüldüğü iddiasını yalanladı.
Altun, "Türk F-16'larının Ermeni uçağını vurduğu iddiası doğru değil" açıklamasını yaptı.
Fahrettin Altun, “Ermenistan böyle ucuz propaganda oyunlarına başvuracağına, bir an önce işgal ettiği topraklardan çekilsin” ifadelerini kullandı.