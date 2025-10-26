Türkiye, Eurofighter filosu için geri sayıma geçti

İngiltere Başbakanı Starmer’ın Ankara temaslarında Eurofighter Typhoon anlaşmasının sonuçlanması öngörülüyor. Türkiye, anlaşma kapsamında 40 savaş uçağını kademeli olarak envantere katacak; ilk teslimatlar Katar’dan gelecek.

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, önümüzdeki hafta başında Ankara’yı ziyaret ederek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya gelecek. Görüşmede Rusya-Ukrayna savaşı, Gazze’nin yeniden inşası ve ikili ekonomik ilişkilerle birlikte Eurofighter Typhoon savaş uçağı alımı ana gündem maddelerinden biri olacak.

Diplomatik kaynaklara göre, uzun süredir devam eden 40 adet Eurofighter Typhoon tedarik süreci bu görüşmede sonuçlandırılacak ve imzaların atılması bekleniyor.

Yeni üretim uçaklar ve Körfez ülkeleri transferi

NTV'nin haberine göre Türkiye, anlaşma çerçevesinde iki farklı kaynaktan uçak tedarik edecek.

Bunların büyük kısmını, İngiliz Kraliyet Hava Kuvvetleri için üretim hattında bulunan yeni nesil Eurofighter’lar oluşturacak. Üretim planına göre fabrikadan çıkan uçaklar doğrudan Türkiye’ye teslim edilecek.

Ayrıca Türkiye, Katar ve Umman Hava Kuvvetleri’nin envanterinde bulunan bazı Eurofighter uçaklarını da satın alacak. İlk teslimatların Katar’dan temin edilecek uçaklarla başlaması öngörülüyor.

Modernizasyon ve pilot eğitimi süreci

Umman’dan alınacak uçakların, üretici konsorsiyum tarafından modernize edilmesinin ardından Türkiye’ye teslim edilmesi planlanıyor. Anlaşmanın imzalanmasıyla birlikte Türk pilotların eğitim ve intibak süreçleri de başlatılacak. Eğitim programı tamamlandığında Eurofighter filolarının operasyonel hale gelmesi bekleniyor.

Eurofighter: Avrupa’nın ortak üretimi, çok rollü savaş platformu

Eurofighter Typhoon, Avrupa’nın önde gelen üç savunma sanayi devinin BAE Systems (İngiltere), Airbus (Fransa-Almanya) ve Leonardo (İtalya) ortak üretimi olarak öne çıkıyor.

Radar kesit alanını azaltan kompozit malzemeler, gelişmiş sensör sistemleri ve yüksek manevra kabiliyetiyle bilinen uçak, hava-hava ve hava-yer görevlerinde üstün performans sergiliyor.

Türk Hava Kuvvetleri’nin mevcut mühimmat altyapısıyla uyumlu olan Typhoon’lar, 200 kilometre menzilli Meteor füzeleriyle hava savunma kapasitesine yeni bir boyut kazandıracak.