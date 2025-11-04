Türkiye-Finlandiya'dan istihdam ve sosyal güvenlik için iş birliği hamlesi

Bakan Işıkhan, ikili görüşmeye ilişkin X'te yaptığı açıklamada, iki ülke arasındaki iş birliğini güçlendirme ve vatandaşlara karşılıklı fayda sağlama hedeflerini ele aldıklarını belirtti.

Görüşmenin odak noktaları arasında istihdam ve sosyal güvenlik alanlarındaki iş birliğini artıracak faaliyetlerin değerlendirilmesi yer aldı.

Işıkhan, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Finlandiya Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın Sanni Grahn-Laasonen ile gerçekleştirdiğimiz ikili görüşmede, ülkelerimiz arasında başta istihdam ve sosyal güvenlik alanlarında iş birliğimizi güçlendirmek ve vatandaşlarımıza karşılıklı fayda sağlamak için hayata geçirebileceğimiz faaliyetleri değerlendirdik."