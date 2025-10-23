Türkiye fuarcılıkta Avrupa’nın yeni merkezi haline geldi

Türkiye Fuar Yapımcıları Derneği Başkanı ve TÜYAP Fuarlar Yapım AŞ Genel Müdürü İlhan Ersözlü, Türkiye’nin fuarcılık alanında önemli bir merkez haline geldiğini söyledi.

Ersözlü yaptığı açıklamada, Schengen vizesi sorunlarının Avrupa’daki fuar katılımını olumsuz etkilediğini, bu durumun Türkiye için fırsata dönüştüğünü belirtti.

Ersözlü, “Batı’daki fuarlarda katılım azalırken, Türkiye’de düzenlenen fuarların büyümesi hızlandı. Artık bölge ülkeleri için cazibe merkeziyiz” dedi.

“5 milyon ziyaretçi, 170 ülkeden katılım”

Türkiye’nin coğrafi konumu, hizmet kalitesi ve altyapı gücüyle Avrupa’nın öne çıkan fuar ülkelerinden biri haline geldiğini ifade eden Ersözlü, yıl sonuna kadar yaklaşık 5 milyon ziyaretçinin fuarlarda ağırlanacağını açıkladı.

“170 civarında ülkeden ziyaretçi çekmişiz. Bu da önemli çünkü neredeyse tüm kıtalardan ziyaretçi gelmiş” diyen Ersözlü, fuarların sadece tanıtım değil, doğrudan ticari etki yaratan platformlar haline geldiğini vurguladı.

“Türkiye fuarcılık ekosistemi olgunlaştı”

Ersözlü, Türkiye fuarcılık sektörünün artık olgunluk seviyesine ulaştığını belirterek şunları söyledi:

“Konya’daki tarım fuarımız, Avrupa’nın ikinci büyük tarım fuarı. Ankara, İzmir ve Gaziantep’te de önemli fuarlar düzenliyoruz. Türkiye fuarcılık ekosistemi artık belli bir olgunluğa ulaştı.”

Yeni dönemde inovasyon ve dijitalleşmenin belirleyici olacağını vurgulayan Ersözlü, “Konvansiyonel üretim yapan firmalar pazarda zorlanacak. Akıllı üretim, yüksek teknoloji ve dijitalleşmeye yönelen firmalar dünya pazarında yer bulacak. Türkiye’deki fuarlar da bu dönüşüme ayak uydurdu" ifadelerini kullandı.

“Türkiye artık Batı değil, Çin ile rekabet ediyor”

Türkiye’nin fuarcılıkta artık Batı ile değil, Çin ile rekabet ettiğini ifade eden Ersözlü, “Avrupa’da fuar alanları ortalama 250 bin metrekare. Türkiye’de 150 bin metrekare. Çin’de ise 1 milyon metrekarenin üzerinde fuar alanı yatırımı yapılıyor” dedi.

Dünyada her yıl 30 binden fazla fuar düzenlendiğini, bunun yaklaşık 7 bininin Çin’de yapıldığını belirten Ersözlü, Türkiye’nin hizmet kalitesi açısından Batı’dan daha üstün olduğunu söyledi:

“Bu sadece fuarcılıkta değil, turizm, gastronomi, eğitim ve sağlıkta da geçerli.”