Türkiye Gazeteciler Federasyonu Başkanı Karaca: Demirkent’i saygıyla anıyoruz

Türkiye Gazeteciler Federasyonu ve Gazeteciler Cemiyetleri Basın Vakfı Genel Başkanı Yılmaz Karaca, duayen gazeteci Nezih Demirkent’i vefatının 20'inci yıl dönümünde şükranla ve saygıyla andıklarını söyledi.

Karaca, Türk basınına unutulmaz hizmetler veren merhum Nezih Demirkent için yaptığı açıklamada, şunları söyledi: “Türk basınına uzun yıllar hizmet veren ve Dünya Gazetesi’ni kurarak ekonomi gazeteciliğinin öncülüğünü üstlenen Nezih Demirkent, Anadolu basınının gücüne de inanmış, tüm meslek kuruluşlarımızı Basın Vakfı adıyla bir çatı altında toplamayı başarmıştır. Gazeteciler Cemiyetleri Basın Vakfımız, merhum Demirkent’in gerçekleştirdiği ve gerçekten büyük fedakarlık isteyen çalışmalarından güç alarak faaliyetlerini sürdürmektedir.”

Karaca, “Demirkent’in 1981 yılında kurduğu Dünya Gazetesi, O’nun ilkeli habercilik anlayışı doğrultusunda kısa sürede ekonomi gazeteciliğinde öncü olmuş ve çok sayıda başarılı meslektaşımızı da Türk basınına kazandırmıştır. 12 Şubat 2001 tarihinde aramızdan ayrılan meslek büyüğümüz merhum Nezih Demirkent’i kaybedişimizin 20"inci yılında saygıyla anıyoruz” dedi.