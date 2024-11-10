Türkiye geneli ekim ayı yağışı normali ve geçen yıl ekim ayı yağışının altında gerçekleşti

Türkiye genelinde ekim ayı yağışları son 6 yıldır normalinin altında gerçekleşiyor.

Ekim ayında yağışlar; Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu bölgelerinin tamamında ve Doğu Anadolu Bölgesi’nin batı ve güney kesimlerinde normallerine göre %60’ın üzerinde azalma, Karadeniz kıyı kesimi, Kars, Ağrı ve Iğdır çevrelerinde ise yer yer %80’e varan artış gösterdi. Bölge genelinde Karadeniz Bölgesi hariç diğer tüm bölgeler normali altında yağış almış; normaline göre en fazla azalma %95 ile azalma ile Ege Bölgesinde gerçekleşti. Ekim ayı yağışları Ege Bölgesi’nde son 40, Marmara Bölgesi’nde ise son 23 yılın en düşük seviyesine indi.

İl genelinde en fazla yağış 331.4 mm ile Rize’de, normaline göre en fazla artış %93 ile Bartın’da meydana gelirken; en az yağış 0.3 mm ile Aydın ve Muğla’da ve normaline göre en fazla azalma %99 ile Muğla’da gerçekleşti. Gaziantep ve Kilis 65, Karaman 60, İzmir, Aydın, Kütahya, Manisa, Muğla, Uşak, Denizli ve Burdur 40, Afyonkarahisar, Balıkesir, Bilecik, Bursa, Çanakkale, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul, Yalova ve Eskişehir’de son 23 yılın en düşük ekim ayı yağışı kaydedildi. Bartın ise son 65 yılın en yüksek ekim ayı yağışını aldı. Türkiye genelinde ekim ayında ortalama 4.5 gün yağış görülmüştür (1991-2020 normali 7.9 gün). Yağışlı gün sayıları Karadeniz Bölgesi’nin kıyı kesimlerinde yer yer 15-20 gün aralığında gerçekleşirken, İzmir’in güneyi, Antalya’nın kuzeyi, Aydın, Manisa, Burdur, Mersin, Niğde, Gaziantep, Kilis, Adıyaman, Şanlıurfa çevrelerinde hiç yağış kaydedilmedi.