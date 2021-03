Türkiye geneli 'Yaya Önceliği Kırmızı Çizgimizdir' etkinliği düzenlendi

Takip Et

İstanbul'da İçişleri Bakanlığınca, kavşak giriş ve çıkışları ile yaya ve okul geçitlerine yaklaşırken yavaşlamak, varsa buralardan geçen veya geçmek üzere bulunan yayalara durarak ilk geçiş hakkını vermeye dikkati çekmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla "Yaya Önceliği Kırmızı Çizgimizdir" uygulaması yapıldı.

Gündoğdu Meydanı'nda düzenlenen etkinliğe katılan İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, üzerinde "Yayalar kırmızı çizgimiz" yazılı maske ve şapka taktı.

Etkinliğe katılan öğrencilere kırmızı düdük ve hediyeler veren İnce, daha sonra Vali Köşger ile yaya geçidini kırmızıya boyadı.

İnce, gazetecilere, yayaların kırmızı çizgileri olduğunu söyleyerek, "Öncelik yayanın, öncelik hayatın. Trafik güvenliği ciddi bir mesele, diğer güvenlik alanları gibi. Çok can kayıpları verdik, çok acılar çektik. İstiyoruz ki vatandaşlarımız bundan sonra böyle acılar yaşamasın, trafik konusunda can kaybımız olmasın. Hedefimiz trafik kazasında sıfır can kaybı olsun." ifadelerini kullandı.

Ankara

Uygulama kapsamında Ankara'da öğrencilere trafik kuralları eğitimi verildi.

Türkiye genelindeki uygulama çerçevesinde, yaya ve okul geçitleri öncesinde sürücülerin, yer ve zemin işaretlemeleriyle bir kez daha uyarılarak, dikkatlerini daha üst düzeye çıkarmak, bu alanlarda yavaşlamalarını ve yayalara ilk geçiş hakkını vermelerini sağlamak amacıyla Başkentte de yaya geçitlerinin ortasındaki çizgi kırmızıya boyanmaya başlandı.

"Yaya Önceliği Kırmızı Çizgimizdir" uygulamasına yönelik Bağlıca İlköğretim Okulunda jandarma personeli tarafından genel trafik kuralları ve trafikte yaya önceliği hakkında bilgi verildi.

Okul bahçesine kurulan karayolu parkuru ve yaya geçidinde senaryo gereği yayaların ve sürücülerin uyması gereken kurallar anlatıldı.

Öğrenciler, "Yayalar kırmızı çizgimiz", "Hatalı sürücüye kırmızı düdük" ve "Önce yaya" yazılı pankartlar taşıdı.

Trakya'da yaya geçitlerine kırmızı çizgiler çizildi

Edirne'de, Eski Cami Kavşağı'nda gerçekleşen etkinlikte Edirne Valisi Ekrem Canalp ve Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, yaya geçitlerine kırmızı çizgi çekti.

Vali Canalp, gazetecilere yaptığı açıklamada, yaya önceliğine olan duyarlılığın her geçen gün arttığını söyledi.



Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan da Edirne'nin yaya öncelikli uygulamalara en hızlı adapte olan illerin başında geldiğini belirterek, "Yayaların can güvenliğine dönüş mutluluk verici. Biz de belediye olarak ana arterdeki yaya geçidi tabelalarını ışıklandırdık, araçların daha dikkatli olmalarını sağlamak için. Bu kırmızı çizgiyi aynı zamanda Kovid-19 salgınına karşı da çekelim." diye konuştu.

Tekirdağ

Cumhuriyet Meydanı'nda Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Süleymanpaşa Kaymakamı Harun Kaya, İl Emniyet Müdürü Mehmet Erduğan ve İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Osman Kılıç yaya geçitlerine kırmızı çizgi çizdi.

Vali Yıldırım, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, trafikte yayalara da sürücülere de önemli görevler düştüğünü söyledi.

Kırklareli'nde de düzenlenen etkinlikte yaya geçitleri kırmızıya boyandı.

Adana

Adana'da, yaya ve okul geçitleri öncesinde sürücülerin yer ve zemin işaretlemeleriyle bir kez daha uyarılarak dikkatlerini daha üst düzeye çıkarmak, bu alanlarda yavaşlamalarını ve yayalara ilk geçiş hakkını vermelerini sağlamak amacıyla, geçit çizgileri kırmızıya boyanmaya başlandı.

Vali Süleyman Elban, Süreyya Nihat Oral İlkokulu önünde çocuklarla yaya geçitlerini kırmızıya boyadı. Elban, daha sonra sürücülerle sohbet etti, onlara çeşitli hediyeler verdi.

Etkinliğin ardından gazetecilere açıklamada bulunan Elban, medeniyet ölçülerinden birisinin de trafikte yayaların güvenli seyahat edebilmesi olduğunu söyledi.

Mersin

Vali Ali İhsan Su, yaya farkındalığı için İsmet İnönü Bulvarı'ndaki yaya geçidine kırmızı çizgi çekti.

Su, gazetecilere, sürücülerin okul önlerinde ve trafik ışığı olmayan geçitlerde önceliği yayalara vermesi gerektiğini ifade etti.

Etkinliğe katılan öğrenciler ise ellerindeki "Yaya yolu benim yolum", "Lütfen yol ver", "Yayalar kırmızı çizgimiz" ve "Yayalar önceliklidir" yazılı pankartlarla sürücülere uyarıda bulundu.

Hatay

Vali Rahmi Doğan, İskenderun ilçesinde düzenlenen programda, yaya geçidindeki çizgileri kırmızıya boyadı.

Yaya önceliğini önemsediklerini aktaran Doğan, projenin farkındalık oluşturmak için uygulandığını anlattı.

Doğan, yayalara öncelik vermenin medeniyetin gereği olduğunu ve tüm ilçelerde uygulamanın başlatıldığını vurgulayarak, herkesi hassasiyetle davranmaya davet etti.

Osmaniye

Vali Erdinç Yılmaz, uygulama kapsamında Valilik Kompleksi önündeki Büyük Cadde'de yaya geçidinin bazı çizgilerini kırmızıya boyadı.

Daha sonra Devlet Bahçeli Meydanı'ndaki yaya geçitleri önünde yapılan uygulamaya katılan Yılmaz ve Belediye Başkanı Kadir Kara, sürücü ve yayalara bilgilendirici broşür dağıttı.

Konya

Yaya önceliği konusunda toplumda farkındalığı üst düzeye çıkarmak ve yaya önceliğine verilen önemi vurgulamak amacıyla, Konya'da yoğun olarak kullanılan Alaaddin Bulvarı'ndaki yaya geçidinin ortasındaki beyaz şerit, kırmızıya boyandı.

Etkinliğe katılan Konya Valisi Vahdettin Özkan, yaya geçidine ilk kırmızı çizgiyi kendisi çekti. Ardından programa katılan Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, İl Emniyet Müdürü Mustafa Aydın, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Şakir Uslu ile ilçe belediye başkanları da fırça ile şeridi kırmızıya boyadı.

Karaman

Karaman'da ise uygulama kapsamında, İsmet Paşa Caddesi'nde şerit boyama etkinliği yapıldı.

Vali Mehmet Alpaslan Işık, etkinlikte gazetecilere yaptığı açıklamada, İçişleri Bakanlığının 2019 yılında "Trafikte Öncelik Yayaların" sloganı adı altında bir kampanya başlattığını hatırlattı.

Vali Işık, İl Emniyet Müdürü Ayhan Taş ve İl Jandarma Komutanı Albay İsmail Şahin'in yaya geçidindeki orta çizgiyi kırmızıya boyamasının ardından etkinlik sona erdi.

Aksaray

Aksaray'da da Vali Hamza Aydoğdu, Ankara Caddesi'nde öğrencilerle birlikte farkındalık yürüyüşü yaparak, şerit boyadı.

Aydoğdu, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, 81 ilde yayalara öncelik oluşturmak için farkındalık programı gerçekleştirdiklerini söyledi.

Afyonkarahisar

Afyonkarahisar'da İsmet İnönü Caddesinde düzenlenen etkinlikte ise yaya geçidinin orta şeridi Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek, Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, İl Emniyet Müdürü Ali Temiz, İl Jandarma Komutanı Yardımcısı Albay Halit Gülten ve öğrencilerce tarafından kırmızıya boyandı.

Etkinliğe katılan öğrenciler, ellerindeki "Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın", "Yaya Güvenliğinin Nöbetçisiyiz" ve "Yayalar Kırmızı Çizgimiz" yazılı dövizlerle sürücülere uyarılarda bulundu.

Programda katılan öğrenciler Vali Çiçek'e "nazar boncuğu" hediye etti, Vali Çiçek de etkinliğe katılan öğrencilere çeşitli hediyeler verdi.

Kırşehir

Kırşehir'de Terme ve Lise caddelerinde düzenlenen etkinlikte, Vali İbrahim Akın, İl Emniyet Müdürü Murat Türesin ve İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Ferhat Kuran, çocuklarla yaya geçitlerini kırmızıya boyadı.

Çocuklar, broşür dağıtarak sürücülere yaya önceliği konusunda uyarılarda bulundu.

Nevşehir

Uçhisar beldesindeki etkinlik Vali İnci Sezer Becel ve protokol üyelerinin katılımıyla Haydar Çankaya İlkokulu'nda yapıldı.

Öğrencilere kırmızı düdük ve bilgilendirme broşürü dağıtan Becel, trafik kurallarına uyulması için herkese sorumluluk düştüğünü belirtti. Öğrencilerden trafik kurallarına uymayan aile üyelerini kırmızı düdükle uyarmalarını da isteyen Becel, daha sonra okulun önündeki caddede bulunan yaya çizgisini kırmızıya boyadı.

Sivas

Sivas'ta Cumhuriyet Meydanı ve İstasyon Caddesi'ndeki yaya geçitlerinde düzenlenen etkinliğe Vali Salih Ayhan, Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, İl Emniyet Müdürü Kenan Aydoğan, İl Jandarma Komutanı Albay İdris Tataroğlu, trafik polisleri ve öğrenciler katıldı.

Vali Ayhan ve protokol üyeleri, ilk olarak öğrencilerle yaya geçitlerini kırmızı şeritlerle boyadı.

Protokol üyeleri daha sonra "30 Mart'ta Kırmızı Çizgimizi Çekiyoruz" yazılı pankartları taşıyan öğrencilere eşlik ederek yaya geçitlerinde yürüdü.

Kayseri

Kayseri'de Cumhuriyet Meydanı ve İstasyon Caddesi'ndeki yaya geçitlerinde düzenlenen etkinlikte, Vali Şehmus Günaydın ve Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, öğrencilerle belirlenen yaya geçitlerini kırmızı şeritlerle boyadı.

Protokol üyeleri daha sonra, bilgilendirici pankartlar taşıyan öğrencilere eşlik ederek yaya geçitlerinde yürüdü, vatandaşlara broşür ve "Yayalar Kırmızı Çizgimizdir" yazılı şapkalar dağıttı.

Yozgat

Yozgat'ta Fuar Caddesi'nde Fatma Temel Turhan Ortaokulu yaya geçidine Vali Ziya Polat'ın katılımıyla kırmızı çizgi çekildi.

Polat, gazetecilere, kentteki yaya geçitlerinin tamının boyandığını dile getirerek, "Amaç, öncelikle sıfır can kaybı, bir sayısı bile bizim için çok büyük bir rakam. Asıl amaç boyamak değil insanlar arasında farkındalığı oluşturmaktır." ifadelerini kullandı.

Niğde

Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, Dr. Sami Yağız Caddesi üzerinde öğrencilere yaya geçiş üstünlüğü hakkından bilgiler verdi.

İl genelinde 80 noktada etkinlik gerçekleştirildiğini aktaran Şimşek, "Bu farkındalıkla yaya önceliğine vurgu yapılmaktadır. Sürücülerimizi bilinçlendirmek ve toplumsal bir farkındalık oluşturmak istiyoruz. Öğrencilere ve yayalara öncelik versinler. Sürücüler kurala uydukları takdirde kazaların önüne geçmiş olacağız." dedi.

Van

İskele Caddesi'nde düzenlenen programa katılan Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, yer ve zemin işaretlemeleriyle sürücülerin dikkatlerini üst düzeye çıkarmayı sağlamak amacıyla başlayan uygulama kapsamında yaya geçidine kırmızı çizgi çizdi.

Bilmez, gazetecilere yaptığı açıklamada, İçişleri Bakanlığının öncülüğünde tüm Türkiye'de hem farkındalık oluşturmak hem de bu konudaki kararlılığı göstermek için uygulama yapıldığını söyledi.

Programa, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit, İl Emniyet Müdürü Ali Karabağ, kurum amirleri ve öğrenciler katıldı.

Hakkari

Hakkari'de Vali ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Cumhuriyet İlkokulu ve Ortaokulu öğrencileri ile okulun önündeki yaya geçidine kırmızı çizgi çizdi.

Akbıyık, gazetecilere yaptığı açıklamada, 2020-2030 Trafik Planı çerçevesinde Türkiye'de özellikle yayalara çarpma ve kaza oranının düşürülmesi konusunda farkındalık yaratmak amacıyla bakanlığın birçok proje yürüttüğünü vurguladı.

Etkinliğe, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ahmet Kavukçu, Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Tevfik Kumbasar, Emniyet Müdürü Atanur Aydın, Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mustafa Kahraman, trafik polisleri, jandarma trafik görevlileri, kurum amirleri ve öğrenciler katıldı.

Muş

Muş'ta da kentin birçok yerindeki yaya geçitlerine kırmızı çizgiler çizildi.

Valilik binası önünde düzenlenen programa katılan Vali İlker Gündüzöz, bu yıl yaya önceliğine vurgu yapmak istediklerini söyledi.

Programa Belediye Başkanı Feyat Asya, İl Jandarma Komutanı Albay İlhan Şen, Muş Alparslan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fethi Ahmet Polat ve kurum amirleri katıldı.

Bitlis

Bitlis'te 100. Yıl Atatürk Ortaokulu önünde Vali Yardımcısı Tekin Erdemir, kurum amirleri, öğrenciler, jandarma ve polis ekiplerinin katılımıyla gerçekleştirilen programda, yaya geçidine kırmızı çizgi çizildi.

Öğrenciler, polis ekiplerinin durdurduğu araçların sürücülerine broşür dağıttı, yaya geçidi hakkında bilgilendirdi.

Proje kapsamında ekipler, kentteki tüm yaya geçitlerine kırmızı çizgiler çekti.

Giresun

Giresun'da Çıtlakkale Mahallesi İnönü Caddesi'nde gerçekleştirilen etkinlikte Vali Enver Ünlü, yaya geçidini kırmızı renge boyadı, araç sürücüleri ile sohbet etti.

Ünlü, kurallara uymaları için uyardığı sürücülere kırmızı düdük ve uygulamayla ilgili tanıtıcı broşürler hediye etti.

Trabzon

Trabzon'da, Atapark mevkisindeki bir alışverişi önünde düzenlenen etkinlikte, yaya şeritleri kırmızıya boyanarak farkındalık oluşturuldu.

Vali İsmail Ustaoğlu, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin her yerinde İçişleri Bakanlığınca yaya öncelikli trafik uygulaması başlatıldığını anımsattı.

Proje kapsamında toplumda farkındalık oluşturmak adına "Yaya önceliği kırmızı çizimizdir" mottosuyla ülke genelinde olduğu gibi Trabzon'da da yaya çizgilerinden birini kırmızıya boyadıklarını belirten Ustaoğlu, toplumun bu konuda duyarlılığını üst düzeye çıkartmayı amaçladıklarını kaydetti.

Gümüşhane

Gümüşhane'de ise Atatürk Caddesi'nde gerçekleştirilen etkinlikte Vali Kamuran Taşbilek, öğrencilerle yaya geçidindeki alan kırmızıya boyadı.

Konuşmanın ardından Vali Taşbilek, öğrencilere çeşitli hediyeler verdi.

Etkinlik sonunda yapılan uygulamalı eğitimde, öğrenciler akülü arabalarla geldikleri yaya geçidinde karşıya geçmek isteyen protokol üyelerine öncelik verdi.

Ordu

Ordu'da da trafikte yaya önceliği bilincinin oluşturulması amacıyla yaya şeritleri kırmızıya boyanarak, farkındalık oluşturulmasına dikkat çekildi.

Vali Tuncay Sonel, Altınordu ilçesi Şarkiye Mahallesi'nde katıldığı programda yaya geçidini kırmızı renge boyadı, araç sürücüleri ile sohbet etti.

Vali Sonel, programda sürücülere uyarıcı broşürde dağıttı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada ise, il genelinde 250 adet yaya geçidinde bu çalışmanın uygulanacağı bildirildi.

Açıklamada, çalışmanın kısa sürede tamamlanacağı ifade edildi.

Artvin

Artvin'deki uygulama kapsamında, Çayağzı Mahallesi Köprübaşı mevkisinde şerit boyama etkinliği yapıldı.

Sürücülere broşür ve karanfil vererek trafikte yayalara öncelik konusunda uyaran Vali Yılmaz Doruk, etkinliğin amacının trafik kazalarının asgariye indirilmesine yönelik farkındalığı artırmak olduğunu ifade etti.

Etkinliğe, İl Emniyet Müdürü Sinan Ergen, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Mustafa Kılınç, jandarma ve emniyet mensupları katıldı.

Bayburt

Vali Cüneyt Epcim ile Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, yaya önceliği konusunda toplumda farkındalığı en üst düzeye çıkarmak ve yaya önceliğine verilen önemi vurgulamak amacıyla yaya geçitlerinde boyama yaptı.

Uygulamaya katılan öğrenciler ve kolluk kuvvetleri, sürücülere ve vatandaşlara, yaya önceliğine yönelik Emniyet Genel Müdürlüğünce hazırlanan broşürleri dağıttı.

Rize

Atatürk Caddesi Şeyh Cami önü yaya geçidinde düzenlenen etkinlikte konuşan Vali Kemal Çeber, sürücülerin yaya önceliği konusunda eskiye göre daha hassas olduğunu belirtti.

Yaya geçidinin kırmızıya boyandığı etkinliğe, Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Hakan Dedebağı, jandarma ve emniyet mensupları ile diğer ilgililer katıldı.