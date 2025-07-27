Türkiye genelinde 84 farklı noktada orman yangını!

26 Temmuz'da Türkiye genelinde sıcak hava dalgası, düşük nem oranı ve kuvvetli rüzgarın etkisiyle aynı anda 84 ayrı noktada orman yangını çıktı. Yangınlara Tarım ve Orman Bakanlığı'nın koordinasyonunda çok sayıda kurumun katılımıyla hızlı ve organize şekilde müdahale edildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yanı sıra İçişleri, Milli Savunma, Ulaştırma ve Altyapı ile Sağlık Bakanlıklarına bağlı ekiplerin sahada aktif rol aldığı belirtildi. Orman Genel Müdürlüğü, AFAD, jandarma, emniyet birimleri, 112 Acil Sağlık personeli ve yerel yönetimlerin destek verdiği çalışmalar kapsamında, vatandaşların güvenliği için tahliyeler, sağlık müdahaleleri ve lojistik destekler eş zamanlı olarak yürütüldü.

Son yıllarda yangınla mücadele kapasitesini artırmaya yönelik yapılan yatırılar da bu sürece katkı sağladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde geliştirilen stratejik adımlar kapsamında; insansız hava araçları, yapay zekâ destekli erken uyarı sistemleri, hava filosu ve yangın göletleri gibi teknolojik altyapılarla müdahale kabiliyeti güçlendirildi.

Yangın söndürme çalışmalarında kullanılan hava filosunda 27 uçak ve 105 helikopter olmak üzere toplam 132 hava aracı görev aldı. Ayrıca 25 bin uzman personel ve 131 bin gönüllü sahada aktif şekilde çalıştı. Türkiye, yangınlarda aktif kullanılan 14 insansız hava aracı ile Avrupa'da birinci, dünyada ise ikinci sırada yer alıyor.

5.359 araç aktif görev aldı

Yangın tespitinde büyük rol oynayan 776 gözetleme kulesinden 184'ü akıllı sistemlerle donatılmış durumda. Bu sayede yangınların tespit süresi ortalama 2 dakikaya kadar düşürüldü. Karadan müdahale ekipmanları arasında ise 1.786 arazöz ve su ikmal aracı, 831 iş makinesi ve 2.742 ilk müdahale aracı olmak üzere toplam 5.359 araç aktif görev aldı. Öte yandan, son 23 yılda 4.796 yangın göleti ve su havuzu inşa edilerek yangınla mücadele altyapısı güçlendirildi.

İklim değişikliğine bağlı olarak artan sıcaklıklar, düşük nem ve ani rüzgar değişimleri, yangınların kontrol altına alınmasını zorlaştırırken; çok sayıda bölgede aynı anda yangın çıkması da müdahaleyi daha karmaşık hale getirdi. Buna rağmen teknik donanım, kurumsal iş birliği ve toplum desteğiyle çalışmalar kararlılıkla sürdürüldü.

Yetkililer, sosyal medyada dolaşan gerçek dışı ve yönlendirici paylaşımlara karşı vatandaşları uyararak, "Yalnızca resmi kaynaklardan yapılan açıklamalara itibar edilmesi" çağrısında bulundu.