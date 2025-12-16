Türkiye genelinde düzensiz göçe sıkı takip: 55 kaçakçı organizatörü yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 81 il genelinde göçmen kaçakçılığı organizatörleri ve düzensiz göçe yönelik geniş kapsamlı denetimler gerçekleştirildiğini açıkladı. Yerlikaya’nın paylaştığı bilgilere göre, denetimlerde 9’u yabancı uyruklu olmak üzere toplam 55 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalanırken, 431 bin 446 kişinin kimlik kontrolü yapıldı. Bu kontroller sonucunda 972 düzensiz göçmen tespit edildi.

Bakan Yerlikaya, Türkiye’nin göç yönetiminde insan hak ve hürriyetlerine saygılı, hukuk ve medeniyet değerlerine bağlı bir anlayış benimsediğini vurgulayarak, kamu düzeni ve güvenliğinden taviz vermeden tüm dünyaya örnek bir model sunduğunu ifade etti. Göç konusunun; düzenli göç yönetimi, uluslararası koruma, gönüllü ve onurlu geri dönüş, düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığıyla mücadele, insan ticaretiyle mücadele ve entegre sınır yönetimi başlıklarıyla bütüncül şekilde ele alındığını belirtti.

28 bin personelle denetim yapıldı

Göç İdaresi Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen çalışmalara; Emniyet Genel Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Daire Başkanlığı, Jandarma Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticaretiyle Mücadele Daire Başkanlığı ile Sahil Güvenlik Komutanlığı’nın katıldığı bildirildi. Bu kapsamda 28 bin 581 personel, 9 bin 109 ekip ile 5 bin 702 noktada denetim yapıldı.

Denetimlerde 7 bin 617 umuma açık yer, 500 terminal ve 7 bin 37 diğer yer olmak üzere toplam 15 bin 154 nokta kontrol edildi. Tespit edilen düzensiz göçmenler hakkında ise ülkelerine geri gönderilme işlemlerinin başlatıldığı kaydedildi.