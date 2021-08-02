Türkiye genelinde elektrik kesintileri yaşanıyor. Yangınla mücadele eden Antalya'nın da aralarında olduğu İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Tekirdağ, Kocaeli'nin bazı bölgelerine elektrik verilemiyor.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, elektrik kesintilerine ilişkin yangın bölgelerinde kontrollü kesintiler yapıldığını ve Acil Koordinasyon Merkezi kurulduğunu duyurdu.

BEDAŞ'tan yapılan açıklamada elektrik kesintilerinin arıza kaynaklı olduğu belirtildi. Açıklamada, kesintiler hakkında ekiplerin çalıştığı ve 1 saat içinde enerji verileceği belirtildi.

Gediz Elektrik de iletişim şebekesinden kaynaklı elektrik kesinleri yaşandığını açıkladı.

Uludağ Elektrik Dağıtım AŞ (UEDAŞ) ise Bursa'da bazı bölgelerdeki kesintilerin iletim hatlarından kaynaklı olduğunu bildirdi.

Öte yandan İstanbul, İzmir gibi şehirlerde yaşanan kesintiler arasında daha önceden duyurulan planlı kesintilerinde yer aldığı öğrenildi.

Sosyal medyada gündem olan elektrik kesintilerinin siber saldırıdan kaynaklı olabileceği iddia edilmişti. Kesintilerinden ardından BEDAŞ, CK Enerji Boğaziçi Elektrik ve TEDAŞ gibi dağıtım şirketlerinin web sitelerine de erişim sağlanamamıştı.