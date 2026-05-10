Türkiye genelinde hava durumu: Hangi bölgelerde yağış bekleniyor?

Türkiye genelinde parçalı ve yer yer çok bulutlu havanın etkili olması beklenirken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü özellikle kuzey ve iç bölgeler için sağanak yağış uyarısında bulundu.

Son tahminlere göre Trakya, İç Anadolu’nun kuzey ve doğusu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve batısında gök gürültülü sağanak yağış görülecek. İstanbul’un Avrupa Yakası ile Sakarya ve Bilecik çevrelerinde de öğle saatlerinden itibaren yağış bekleniyor.

Meteoroloji, Batı ve Orta Karadeniz’in iç kesimlerinde etkili olması beklenen kuvvetli yağışlar nedeniyle ani sel, su baskını ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli olunması çağrısında bulundu.

Hava sıcaklıklarının kuzey, iç ve batı bölgelerde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin edilirken, rüzgarın çoğunlukla güney yönlerden hafif ve orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Bugün beklenen en yüksek sıcaklıklar İstanbul’da 22, İzmir’de 28, Ankara’da 21, Adana’da 29 ve Şanlıurfa’da 29 derece olarak ölçülecek.