Türkiye genelinde kaçak göçmen operasyonu: 687 kişi ve 29 organizatör gözaltında

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 81 ilde göçmen kaçakçılığı organizatörlerine ve düzensiz göçe karşı geniş çaplı denetimler gerçekleştirildiğini açıkladı. Göç İdaresi Başkanlığının koordinasyonunda yapılan çalışmalarda, aralarında 9 yabancı uyruklunun da bulunduğu 29 göçmen kaçakçılığı organizatörünün yakalandığı, ülke genelinde yürütülen kimlik kontrollerinde ise 687 düzensiz göçmenin tespit edildiği bildirildi.

Kamu düzeninden taviz vermeyeceğiz

Yerlikaya, Türkiye’nin göç yönetiminde insan haklarına saygılı, hukuk ve medeniyet değerlerine bağlı bir yaklaşım benimsediğini vurgulayarak, kamu düzeni ve güvenliğinin korunmasından taviz verilmeyeceğini belirtti.

Ülke genelindeki denetimlerde 434 bin 295 kişinin kimlik kontrolünün yapıldığını açıklayan Yerlikaya, operasyonların; eğlence mekânları, terminaller, tır garajları, limanlar, metruk yapılar ve toplu taşıma noktalarında yoğunlaştırıldığını kaydetti.

Düzensiz göçmenler ülkelerine gönderildi

Denetimlere, 27 bin 738 personel, 9 bin 27 ekip, 5 bin 579 kontrol noktası katılırken; toplam 15 bin 334 yer incelendi. Bu kapsamda, 4 bin 42 metruk bina, 7 bin 794 umuma açık alan, 470 terminal ve 3 bin 28 farklı lokasyon denetlendi.

Tespit edilen düzensiz göçmenlerin, işlemlerinin ardından ülkelerine geri gönderilme süreci başlatıldı.

Yerlikaya, göç konusunun düzenli ve düzensiz göçten sınır güvenliğine, uluslararası korumadan gönüllü ve güvenli geri dönüşe kadar tüm boyutlarıyla ele alındığını belirterek mücadelenin kararlılıkla süreceğini ifade etti.