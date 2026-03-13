Türkiye genelinde parçalı bulutlu hava bekleniyor: Doğu’da yağış etkili olacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son tahminlerine göre, ülkenin doğu bölgelerinde hava çok bulutlu olacak. Doğu Akdeniz’in doğusu ile Gaziantep, Kilis, Şanlıurfa, Siirt ve Şırnak çevrelerinde yağmur ve sağanak yağış bekleniyor. Doğu Anadolu’nun doğu kesimleri ile Tunceli çevrelerinde ise karla karışık yağmur ve kar yağışı görüleceği tahmin ediliyor. Türkiye’nin diğer bölgelerinde ise parçalı ve az bulutlu bir hava hakim olacak.

Yetkililer ayrıca Doğu Akdeniz ile Güneydoğu Anadolu bölgelerinde toz taşınımı beklendiğini bildirdi. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayları yaşanabileceği, kuzey ve iç bölgelerde ise pus ve yer yer sis görülebileceği ifade edildi. Öte yandan Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu’da kar örtüsünün yoğun olduğu eğimli alanlarda çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunduğu kaydedildi.

Hava sıcaklığı mevsim normallerin üzerinde

Meteorolojiye göre hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Sıcaklıkların genel olarak mevsim normalleri civarında, bazı bölgelerde ise normallerin biraz üzerinde seyretmesi öngörülüyor.

Rüzgarın genellikle kuzey yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Toz taşınım uyarısı yapıldı

Meteoroloji yetkilileri özellikle Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’daki yüksek ve eğimli alanlarda çığ ve kar erimesi riskine karşı dikkatli olunması gerektiğini belirtti.

Ayrıca Doğu Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu’da beklenen toz taşınımının görüş mesafesinde azalma, hava kalitesinde düşüş ve ulaşımda aksamalara yol açabileceği uyarısı yapıldı.