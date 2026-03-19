Türkiye genelinde sağanak alarmı: Birçok ilde kuvvetli yağış bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son değerlendirmelerine göre Türkiye genelinde parçalı ve çok bulutlu hava etkili olurken, çok sayıda bölgede yağış bekleniyor. Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz’in büyük bölümü ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da aralıklı yağmur ve sağanak geçişleri görülecek.

Yağışların büyük bölümünün yağmur ve sağanak şeklinde olması beklenirken, iç kesimlerin yüksekleri ile doğu bölgelerde karla karışık yağmur ve kar yağışı da görülecek. Akdeniz kıyılarında ise yer yer gök gürültülü sağanak etkili olacak.

Kuvvetli yağış birçok ili etkileyecek

Meteoroloji, özellikle Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde (Gaziantep ve Kilis hariç) geniş bir alanda kuvvetli yağış uyarısı yaptı. Bunun yanı sıra Mersin, Adana, Hatay, Osmaniye, Niğde, Karaman ile Doğu Anadolu’da Bingöl, Muş, Elazığ, Şırnak, Hakkari ve Bitlis çevrelerinde yağışların yer yer şiddetli olması bekleniyor. Antalya’nın doğusu ile Van’ın güney kesimleri de riskli bölgeler arasında yer alıyor.

Yetkililer, ani sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerektiğini vurguladı.

Marmara’da fırtına etkisi

Marmara Bölgesi’nde yağışla birlikte kuvvetli rüzgar öne çıkıyor. Rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 40 ila 70 km/saat hızla esmesi ve kısa süreli fırtına şeklinde etkili olması bekleniyor. Aynı şekilde Kuzey Ege kıyılarında da kuvvetli rüzgar uyarısı yapıldı.

İstanbul başta olmak üzere bölge genelinde gün boyunca aralıklı sağanak yağış görülecek.

Sıcaklık düşüyor

Hava sıcaklıklarının özellikle batı ve güney kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı tahmin edilirken, diğer bölgelerde önemli bir değişiklik beklenmiyor.

Doğu’da çığ ve don riski

Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve eğimli bölgelerinde çığ tehlikesi sürüyor. Ayrıca sabah ve gece saatlerinde kuzeydoğu bölgelerde buzlanma ve don olaylarının yanı sıra pus ve yer yer sis etkili olacak.