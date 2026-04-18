Türkiye genelinde sağanak alarmı: Kuvvetli yağış etkili olacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan son hava durumu raporuna göre, Türkiye genelinde etkili olacak geniş çaplı yağışlı hava dalgası birçok bölgede hayatı olumsuz etkileyecek.

Yapılan değerlendirmelere göre yurt genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim olacak. Güney ve İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Marmara’da ise Edirne, Kırklareli, Kocaeli, Balıkesir, Bursa ve Bilecik çevrelerinde yağış görülecek.

Bazı şehirler için kuvvetli yağış uyarısı

Özellikle Orta ve Doğu Akdeniz, Orta Karadeniz, Güneydoğu Anadolu ile Muğla, Ankara, Çankırı, Sivas, Tunceli, Bingöl ve Muş çevrelerinde yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Güneydoğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu ile Şanlıurfa, Bitlis, Şırnak ve Hakkari’de ise yer yer çok kuvvetli yağışlar görülecek.

Uzmanlar, ani sel, su baskını, yıldırım, dolu ve ulaşımda aksamalara karşı vatandaşların dikkatli olması gerektiğini vurguluyor.

Toz taşınımı etkili olacak

Doğu Akdeniz ile Güneydoğu Anadolu bölgelerinde toz taşınımı beklenirken, bu durumun hava kalitesini düşürmesi ve görüş mesafesinde azalmaya yol açması öngörülüyor. Ayrıca Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve eğimli alanlarında çığ tehlikesi bulunuyor.

Sıcaklıklar sert düşecek

Hava sıcaklıklarının İç Ege ve Batı Karadeniz’in iç kesimlerinde 8 ila 10 derece, diğer bölgelerde ise 2 ila 5 derece azalacağı tahmin ediliyor. Bu düşüşle birlikte mevsim normallerinin altına inilmesi bekleniyor.

Kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına

Rüzgarın batı kesimlerde kuzeyli, doğu kesimlerde güneyli yönlerden eseceği, Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde ise saatte 40-70 kilometre hızla kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde etkili olacağı bildirildi.