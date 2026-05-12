Türkiye genelinde sağanak alarmı! Kuvvetli yağış uyarısı yapıldı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurt genelinde parçalı ve çok bulutlu havanın etkili olacağını duyurdu. Trakya, Marmara’nın doğusu, İç Anadolu’nun kuzey ve doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu ile bazı Güneydoğu illerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklenirken; Ankara başta olmak üzere birçok il için kuvvetli yağış uyarısı yapıldı.

Meteoroloji’nin son değerlendirmelerine göre yağışlı hava özellikle Batı Karadeniz’in iç kesimleri ile Ankara, Çankırı, Yozgat, Kırşehir, Kırıkkale, Çorum ve Muş çevrelerinde yer yer kuvvetli olacak. Yetkililer, ani sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerektiğini bildirdi.

Başkentte kuvvetli yağış bekleniyor

Başkent Ankara’da gün boyunca aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışın etkili olması bekleniyor. Özellikle öğle saatlerinde yağışların yerel olarak kuvvet kazanacağı tahmin edilirken sıcaklığın 22 derece civarında seyredeceği belirtildi.

İç Anadolu’nun kuzey ve doğu kesimlerinde de gök gürültülü sağanakların etkili olacağı ifade edildi. Eskişehir ve Nevşehir’de de gün içerisinde yağış geçişleri görülecek.

Karadeniz genelinde yağış etkili olacak

Batı Karadeniz’de bölge genelinde sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Bolu ve Kastamonu çevrelerinde yağışların öğle saatlerinde kuvvetli olacağı tahmin edilirken, Düzce ve Zonguldak’ta da aralıklı yağış görülecek.

Orta ve Doğu Karadeniz’de ise Samsun, Trabzon, Artvin ve Amasya çevrelerinde yağışlı hava etkisini gösterecek. Çorum çevreleri için de kuvvetli yağış uyarısı yapıldı.

Marmara’da gök gürültülü sağanak geçişleri görülecek

Marmara Bölgesi’nde parçalı ve çok bulutlu hava beklenirken, Trakya ile bölgenin doğusunda sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. İstanbul’da hava sıcaklığının 24 derece olması beklenirken, Sakarya’da aralıklı yağışların etkili olacağı tahmin edildi.

Kırklareli’nde ise öğle ve akşam saatlerinde gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Doğu Anadolu ve Güneydoğu’da da yağış var

Doğu Anadolu Bölgesi’nde Erzurum, Kars, Van ve Malatya çevrelerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak görülecek. Muş çevrelerinde yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Güneydoğu Anadolu’da ise Diyarbakır, Batman ve Siirt çevrelerinde sağanak yağış etkili olacak. Şanlıurfa ve Mardin’de ise parçalı ve çok bulutlu hava hakim olacak.

Hava sıcaklıklarında önemli değişiklik beklenmiyor

Meteoroloji, hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmediğini açıkladı. İç ve batı kesimlerde sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde, diğer bölgelerde ise mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.