Türkiye genelinde sağanak alarmı! Kuvvetli yağış uyarısı yapıldı
Meteoroloji, yurt genelinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların etkili olacağını duyurdu. Ankara başta olmak üzere Batı Karadeniz ve İç Anadolu’daki birçok il için kuvvetli yağış uyarısı yapılırken, ani sel, su baskını ve ulaşımda aksamalara karşı vatandaşlardan tedbirli olmaları istendi. İşte bölge bölge hava durumu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurt genelinde parçalı ve çok bulutlu havanın etkili olacağını duyurdu. Trakya, Marmara’nın doğusu, İç Anadolu’nun kuzey ve doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu ile bazı Güneydoğu illerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklenirken; Ankara başta olmak üzere birçok il için kuvvetli yağış uyarısı yapıldı.
Meteoroloji’nin son değerlendirmelerine göre yağışlı hava özellikle Batı Karadeniz’in iç kesimleri ile Ankara, Çankırı, Yozgat, Kırşehir, Kırıkkale, Çorum ve Muş çevrelerinde yer yer kuvvetli olacak. Yetkililer, ani sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerektiğini bildirdi.
Başkentte kuvvetli yağış bekleniyor
Başkent Ankara’da gün boyunca aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışın etkili olması bekleniyor. Özellikle öğle saatlerinde yağışların yerel olarak kuvvet kazanacağı tahmin edilirken sıcaklığın 22 derece civarında seyredeceği belirtildi.
İç Anadolu’nun kuzey ve doğu kesimlerinde de gök gürültülü sağanakların etkili olacağı ifade edildi. Eskişehir ve Nevşehir’de de gün içerisinde yağış geçişleri görülecek.
Karadeniz genelinde yağış etkili olacak
Batı Karadeniz’de bölge genelinde sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Bolu ve Kastamonu çevrelerinde yağışların öğle saatlerinde kuvvetli olacağı tahmin edilirken, Düzce ve Zonguldak’ta da aralıklı yağış görülecek.
Orta ve Doğu Karadeniz’de ise Samsun, Trabzon, Artvin ve Amasya çevrelerinde yağışlı hava etkisini gösterecek. Çorum çevreleri için de kuvvetli yağış uyarısı yapıldı.
Marmara’da gök gürültülü sağanak geçişleri görülecek
Marmara Bölgesi’nde parçalı ve çok bulutlu hava beklenirken, Trakya ile bölgenin doğusunda sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. İstanbul’da hava sıcaklığının 24 derece olması beklenirken, Sakarya’da aralıklı yağışların etkili olacağı tahmin edildi.
Kırklareli’nde ise öğle ve akşam saatlerinde gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Doğu Anadolu ve Güneydoğu’da da yağış var
Doğu Anadolu Bölgesi’nde Erzurum, Kars, Van ve Malatya çevrelerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak görülecek. Muş çevrelerinde yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
Güneydoğu Anadolu’da ise Diyarbakır, Batman ve Siirt çevrelerinde sağanak yağış etkili olacak. Şanlıurfa ve Mardin’de ise parçalı ve çok bulutlu hava hakim olacak.
Hava sıcaklıklarında önemli değişiklik beklenmiyor
Meteoroloji, hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmediğini açıkladı. İç ve batı kesimlerde sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde, diğer bölgelerde ise mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.