Türkiye genelinde şiddetli yağış ve fırtına alarmı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülke genelinde aralıklı yağış beklenirken, yağışların büyük bölümünde sağanak ve gök gürültülü sağanak etkili olacak. Batı Karadeniz’in yüksek kesimlerinde ise karla karışık yağmur görülecek.

Yağışların Marmara’nın güney ve doğusu, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz ile Doğu Anadolu’nun bazı kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor. Bursa, Denizli, Isparta, Malatya ve Adıyaman gibi illerde ise yer yer şiddetli yağış öngörülüyor.

Rüzgarın Marmara, Kıyı Ege ve Batı Karadeniz kıyılarında kuzey ve kuzeydoğudan; İç Anadolu’nun doğusu ile Doğu Anadolu’nun batısında ise güney yönlerden saatte 40 ila 60 kilometre hızla esmesi bekleniyor.

Doğu bölgelerinde çığ ve toz taşınımı riski

Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek bölgelerinde çığ tehlikesi öne çıkıyor. Aynı zamanda Doğu Anadolu’nun doğusu ve Güneydoğu Anadolu’da toz taşınımı bekleniyor. Bu durumun görüş mesafesini düşürmesi ve hava kalitesini olumsuz etkilemesi bekleniyor.

Sıcaklıklar düşüyor

Hava sıcaklıklarının özellikle Kıyı Ege ve Akdeniz’de 3 ila 5 derece azalacağı, diğer bölgelerde ise önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.