Türkiye genelinde yağışlı hava etkili olacak: Marmara’da fırtına uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yayımladığı son tahminlere göre Türkiye genelinde yağışlı hava etkisini sürdürüyor. Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz’in iç kesimleri ile Güneydoğu Anadolu’nun batısında yağış beklenirken, yağışların genellikle yağmur ve sağanak, yüksek kesimlerde ise karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı öngörülüyor.

Özellikle Akdeniz Bölgesi’nde dikkat çeken uyarılar yapıldı. Antalya’nın merkez ve doğu ilçelerinde yağışların yer yer kuvvetli olması beklenirken, ani sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunması istendi.

Marmara’da kuvvetli rüzgar etkili olacak

Marmara Bölgesi’nde ise yağışla birlikte rüzgarın etkisini artıracağı tahmin ediliyor. Bölgenin batısında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden esecek rüzgarın saatte 40-60 kilometre hızla kuvvetli esmesi bekleniyor. İstanbul dahil olmak üzere bölge genelinde aralıklı yağmur ve sağanak geçişleri görülecek.

Doğu’da kar ve çığ tehlikesi

Doğu Anadolu’nun doğusu ile Doğu Karadeniz’in yüksek kesimlerinde kar yağışı ve karla karışık yağmur bekleniyor. Meteoroloji, yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erimesi riskine karşı vatandaşları uyardı. Ayrıca bölgede buzlanma ve don olaylarının da görülebileceği belirtildi.

İç ve batı bölgelerde sağanak geçişleri

İç Anadolu, Ege ve Batı Karadeniz’in iç kesimlerinde de aralıklı yağmur ve sağanak yağışların etkili olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde birçok bölgede pus ve yer yer sis görülecek.

Sıcaklık doğuda artıyor

Hava sıcaklıklarının doğu kesimlerde 3 ila 5 derece artacağı, diğer bölgelerde ise önemli bir değişiklik beklenmediği bildirildi.