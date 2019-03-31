Türkiye genelindeki enerji akışı takip ediliyor

31 Mart 2019

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Başkent EDAŞ, ADM EDAŞ, Fırat EDAŞ, Aras EDAŞ, İstanbul Anadolu AYEDAŞ, İstanbul Avrupa BEDAŞ ve İzmir GDZ EDAŞ olmak üzere 7 dağıtım şirketinin genel müdürleriyle görüşerek, son duruma ilişkin bilgi aldı.

"Alınan tedbirler gösteriyor ki bir aksaklık yaşanmayacak" diyen Dönmez, sosyal medyada zaman zaman dezenformasyon olabildiğine işaret ederek şöyle konuştu:

"Bir kez daha seslenmek istiyorum. Bakanlığımızdan herhangi bir resmi açıklama duyana kadar vatandaşlarımızın bunlara itibar etmemelerini hassasiyetle istirham ediyorum. Ekiplerimizi gece boyunca zaman zaman arayıp kontrol etmeye devam edeceğim. Çalışan 20 binden fazla personelimize emeklerinden dolayı çok teşekkür ederim. Ekiplerimize Allah kolaylık versin."

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Tancan da 10 yük tevzi ve 22 bölge müdürlüğü olmak üzere 32 ayrı nokta ile bağlantı gerçekleştirdi. Şu ana kadar kendilerine intikal eden herhangi bir arıza olmadığını belirten Tancan, çalışmaların sabaha kadar dikkatli bir şekilde sürdürüleceğini ifade etti.

Kaynak: AA