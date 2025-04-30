Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, 30 Nisan sabahı Türkiye'nin iki farklı bölgesinde art arda depremler meydana geldi.

İlk sarsıntı saat 08.36'da Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında kaydedildi. 4.4 büyüklüğündeki depremin, yerin 14.57 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bildirildi.

Kütahya da sarsıldı

Bu depremin ardından saat 09.06'da bir başka sarsıntı da Kütahya'nın Simav ilçesinde yaşandı. 3.7 büyüklüğündeki depremin yerin 12.7 kilometre derinliğinde meydana geldiği açıklandı.

İki deprem de çevre illerde hafif şekilde hissedilirken, ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.