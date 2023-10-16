“Türkiye havacılıkta küresel merkez oldu”

Dünyanın dört bir yanından havacılık alanındaki paydaşları bir araya getiren Routes World 2023, İstnabul Fuar Merkezi’nde başladı. Etkinliğin açılışında konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye'nin coğrafi bakımdan üç kıtanın ortasındaki kilit konumuyla gelişmiş pazarlarla gelişmekte olan pazarlar arasındaki uçuş rotaları üzerinde yer aldığını söyledi.

Uraloğlu, şu ifadeleri kullandı: "67 ülkeye, en fazla 4 saat uçuş mesafesinde olmak gibi coğrafi avantaja sahibiz. Bunları dikkate alarak 2002 yılından itibaren yürüttüğümüz hava ulaşım politikaları ve faaliyetleriyle dünyada en hızlı gelişim gösteren ülkelerden biri haline geldik. 2002-2023 yılları arasında 16,7 milyar dolar havacılık yatırımı gerçekleştirmiş bulunuyoruz.

Bu sayede, 2002 yılında 2 merkezden 26 noktaya yapılan iç hat uçuşlarımızı, bugün 7 merkezden 57 noktaya gerçekleştiriyoruz. 2002 yılında 50 ülkeden 60 noktaya uçuş gerçekleştirirken bugün 130 ülkede 343 noktaya ulaştık. Hava Ulaştırma Anlaşmamız bulunan ülke sayısını da 81'den 173'e yükselttik. Kısaca, 'dünyada ulaşamayacağımız yer kalmayacak' dedik ve çok şükür bu hedefimizi büyük oranda gerçekleştirdik.

2 gün önce ülkemizi ziyaret eden Komorlar Cumhurbaşkanı ve aynı zamanda Afrika Birliği Başkanı Sayın Azali, Türk Hava Yolları'nın mutlaka Komorlar'a uçması gerektiğini Sayın Cumhurbaşkanımıza iletmiştir. Gökyüzünde kurduğumuz köprülerle havacılık alanında Avrasya bölgesinde lider, küresel bir havacılık merkezi olduk.

2018 yılında hizmete açtığımız İstanbul Havalimanı ile birlikte bugün ülkemiz ve İstanbul, dünyanın en büyük küresel transit merkezlerinden biri haline gelmiş durumdadır." Uraloğlu, İstanbul Havalimanı'nın küresel bir aktarma merkezi olmanın ötesinde, doğrudan destinasyon olma ve özellikle düşük maliyetli olması nedeniyle hava yolu şirketlerini cezbettiğini söyledi.

Uraloğlu, önümüzdeki 20 yılda, dünya genelinde hava trafiğinin iki katın üzerinde, hizmet verilen yolcu sayısının ise yıllık ortalama yüzde 4,4 oranında artmasının beklendiğine dikkati çekerek, "Öte yandan yükselen küreselleşme ve özelleşme hareketleriyle dünya sivil havacılığında rekabet çok hızlı bir şekilde artmaktadır. Süreç, hava ulaşımının tek bir pazar haline gelmesi yönünde ilerlemektedir. Yerkürenin birbirine uzak coğrafyalarında yer alan ülkelerimiz arasında yapacağımız işbirlikleriyle uzakları yakın, ülkelerimizi komşu kapısı haline getireceğiz” diye konuştu.

Bakırköy-Kirazlı Hattı şubatta hizmete açılacak

Abdulkadir Uraloğlu, yapımı süen Bakırköy (İDO)-BahçelievlerKirazlı Metro Hattı'nda incelemelerde bulundu. Projenin planlanan açılış tarihinin 2024'ün ilk çeyreği olduğuna işaret eden Uraloğlu, "Ancak yaptığımız koordinasyon toplantısında bu projenin ilk çeyrekte değil, şubat ayı içerisinde İstanbul'un hizmetine verilebileceğini gördük ve o kararı aldık” şeklinde konuştu.