Türkiye hep birlikte "Çök-kapan-tutun" yapacak

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Yunus Sezer, 17 Ağustos Marmara depreminin 23. yıl dönümü dolayısıyla AFAD'ın depreme yönelik çalışmalarını değerlendirdi.

Türkiye'nin depremsellik ve afetsellik durumunun yüksek olduğunu belirten Sezer, ülke için milat olan 17 Ağustos depreminin ardından afet yönetim sistemine ilişkin mevzuat ve yapısal değişikliklerle Türkiye'nin depreme hazırlanış sürecine girdiğini anlattı.

Sezer, Türkiye'de, Kuzey Anadolu, Doğu Anadolu ve Ege deprem fay hatlarının bulunduğunu, Türkiye'de yılda ortama 23 bin deprem meydana geldiğini, bunların 2'sinin can ve mal kaybıyla sonuçlanan depremler olduğunu söyledi.

Afetler ve depremle mücadele kapsamında yapı sağlamlığının kentsel dönüşümlerle gerçekleştirildiğini anlatan Sezer, bugüne kadar 320 bin afet konutunun yapıldığını ve son 2 yıl içerisinde meydana gelen afetlerin ardından 60 binin üzerinde konut inşa edildiğini bildirdi.

"Afetlere yönelik 81 ili kapsayacak çalışmalar yapıldı"

Sezer, Türkiye Afet Müdahale Planı'nın yanı sıra afet öncesinin planlandığı bir yapıya geçmek üzere 2019'da İl Risk Azaltma Planı (İRAP) ve 8 Temmuz'da Türkiye Afet Risk Azaltma Planı'nın (TARAP) uygulamaya alındığına işaret ederek, planlar çerçevesinde 81 ili kapsayacak şekilde çalışmaların yürütüldüğünü dile getirdi.

Yunus Sezer, "çatı belge" özelliği taşıyan TARAP'la kurum, kuruluş ve vatandaşların afet öncesi alacağı tedbirlerin tanımlandığını, Türkiye'de afetlerin yüzde 64'ünü depremlerin kapsadığını açıkladı.

TARAP kapsamında, 11 afet türünün çalışılarak 227 eylem planı ile kurumların sorumluluklarının belirlendiğini kaydeden Sezer, şu bilgileri verdi:

"Deprem ve tsunami erken uyarı sistemleri ve aktif hale getirilmesi, yapı sağlığı izleme sistemlerimizin geliştirilmesi, iş sürekliliği konuları çalışılıyor. Tehlike haritaları ve deprem tehlike haritaları ile bunların oluşturacağı riskler tanımlanıyor. TARAP kapsamında depremle ilgili kurumlara 29 hedef ve eylem tanımlandı ve sorumlulukları belirtildi." diye konuştu.

"Türkiye'nin yüzde 96'sı deprem fay etki alanı üzerinde"

AFAD Başkanı Sezer, Türkiye'nin yüzde 96'sının deprem fay etki alanının üzerinde olduğuna dikkati çekerek, "Geçen yıl 24 bine yakın deprem meydana geldi. Bunların bazıları küçük seviyede olduğu için büyüklükleri tam hissedilmiyor. 5 ve üzerinde de en az 2 deprem meydana geliyor. Yılbaşından itibaren şu ana kadar 15 bin 600 civarında kaydedilmiş depremimiz var." ifadesini kullandı.

Türkiye genelindeki toplanma alanlarıyla ilgili e-Devlet, AFAD ve muhtarlıklar üzerinden bilgilerin paylaşıldığını anımsatan Sezer, "Türkiye genelinde 28 bin 474 toplanma alanı var. İstanbul özelindeki 1864 olan toplanma alanı, 5 bin 633'e çıkartıldı. Kişi başına düşen metrekare oranı da 1,12'den metrekareden 3,37 metrekareye yükseltildi." bilgisini verdi.

Sezer, toplanma alanlarının altyapı çalışmalarıyla ilgili yoğun çalışmalar yapıldığını ve geçici barınma alanlarının ise yüzde 80'e yakının altyapı çalışmasının tamamlandığını belirterek, olası bir deprem sonrası afet müdahale planına yönelik çalışmaların da her alanda geliştirildiğini vurguladı.

"Bu yıl 54 binin üzerinde tatbikat yapıldı"

Afet Eğitim Yılı kapsamında geçen yıl 56 bin kişiye bilinçlendirme eğitimi verildiğini hatırlatan Sezer, "Bu sene 'Afet Tatbikat Yılı' kapsamında şu ana kadar 54 binin üzerinde tatbikat gerçekleştirildi. Ekim ayında uluslararası birçok ülkenin katılacağı ortak tatbikat yapılacak. Ekim ayında tüm Türkiye'nin aynı anda katılacağı bir tatbikatı da gerçekleştireceğiz." diye konuştu.

Başkan Sezer, Türkiye genelinde eş zamanlı yapılacak "çök-kapan-tutun" tatbikatına bütün vatandaşların bulundukları yerlerden katılacağını söyledi.

Sezer, afetlere müdahale kapsamında beslenme, arama ve lojistik kapasitesini artırdıklarını ve 1580 üyenin yer aldığı akredite edilmiş 59 arama kurtarma birliğinin bulunduğunu, AFAD gönüllüsü sayısının 552 bine yükseldiğini anlattı.

Yunus Sezer, bu yıl başlatılan uygulama kapsamında tüm illerde belediyeler, özel idareler ve gönüllülerden oluşan yerel destek gönüllülerinin oluşturulacağını, bu kapsamda 53 ilde ekiplerin tamamlandığını ifade ederek, afetle mücadeleye yönelik vatandaşların AFAD Acil Mobil uygulamasını telefonlarına indirmesini istedi.