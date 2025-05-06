Türkiye, hidroelektrik gücüyle dünyada ilk 10’da!

Global Energy Monitor tarafından nisan ayında yayımlanan Global Hydropower Tracker verilerine göre, Türkiye, işletmedeki hidroelektrik kapasitesiyle dünyada en yüksek kapasiteye sahip 10 ülke arasında yer aldı.

145 ülke ve bölgedeki 5.617 hidroelektrik santralini kapsayan verilere göre, küresel ölçekte işletmede bulunan hidroelektrik santrallerin toplam kurulu gücü 1.216 gigavat seviyesinde. Henüz devreye alınmamış santrallerin potansiyel kurulu gücünün ise 1.113 gigavat olduğu tahmin ediliyor.

Planlama aşamasındaki projeler de içeriyor

Bu takip sistemi, 45 megavat ve üzeri kapasiteye sahip santralleri içeriyor. Veriler yalnızca aktif santralleri değil; inşaat halinde olan, duyurulmuş veya planlama aşamasındaki projeleri de kapsıyor.

Türkiye’nin mevcut hidroelektrik kapasitesi 24.944 megavat seviyesinde. Buna ek olarak, inşaatı devam eden 496 megavat, yapım aşamasındaki 1.689 megavat ve duyurulmuş 81 megavatlık projelerle birlikte toplamda 2.266 megavatlık ek kapasitenin devreye alınması planlanıyor.

Bu rakamlarla Türkiye, Avrupa’nın önde gelen hidroelektrik üreticilerinden biri olma konumunu koruyor.

Çin ilk sırada, Türkiye 9. sırada yer aldı

Dünya genelindeki veriler, hidroelektrik enerjinin ülkeler açısından önemli bir elektrik kaynağı olmaya devam ettiğini gösteriyor. En büyük kapasiteye sahip ülke olan Çin, 354.231 megavatlık hidroelektrik gücüyle küresel üretimin yaklaşık yüzde 29’unu tek başına karşılıyor. Çin’i; Brezilya (101.085 MW) ve ABD (91.846 MW) izliyor. Bu iki ülkenin her biri küresel kapasitenin yüzde 8’ini oluşturuyor.

Kanada (79.094 MW) ve Rusya (51.941 MW) ise sırasıyla yüzde 7 ve yüzde 4’lük paylarla ilk beşi tamamlıyor. Listenin devamında Hindistan, Japonya, Norveç gibi ülkeler yer alırken, Türkiye 24.944 megavatlık kapasitesiyle 9. sırada bulunuyor. Türkiye’nin bu kapasitesi, küresel toplam hidroelektrik kapasitenin yaklaşık yüzde 2’sine denk geliyor.