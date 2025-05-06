Türkiye, hidroelektrik gücüyle dünyada ilk 10’da!
Global Energy Monitor’ün nisan ayı verilerine göre Türkiye, işletmedeki 24.944 megavatlık hidroelektrik kapasitesiyle dünyada en yüksek hidroelektrik üretim gücüne sahip 9. ülke konumuna yükseldi. Türkiye’nin bu kapasitesi, küresel toplamın yaklaşık yüzde 2’sini oluşturuyor. Yeni projelerle birlikte kapasitenin önümüzdeki dönemde daha da artması bekleniyor.
Global Energy Monitor tarafından nisan ayında yayımlanan Global Hydropower Tracker verilerine göre, Türkiye, işletmedeki hidroelektrik kapasitesiyle dünyada en yüksek kapasiteye sahip 10 ülke arasında yer aldı.
145 ülke ve bölgedeki 5.617 hidroelektrik santralini kapsayan verilere göre, küresel ölçekte işletmede bulunan hidroelektrik santrallerin toplam kurulu gücü 1.216 gigavat seviyesinde. Henüz devreye alınmamış santrallerin potansiyel kurulu gücünün ise 1.113 gigavat olduğu tahmin ediliyor.
Planlama aşamasındaki projeler de içeriyor
Bu takip sistemi, 45 megavat ve üzeri kapasiteye sahip santralleri içeriyor. Veriler yalnızca aktif santralleri değil; inşaat halinde olan, duyurulmuş veya planlama aşamasındaki projeleri de kapsıyor.
Türkiye’nin mevcut hidroelektrik kapasitesi 24.944 megavat seviyesinde. Buna ek olarak, inşaatı devam eden 496 megavat, yapım aşamasındaki 1.689 megavat ve duyurulmuş 81 megavatlık projelerle birlikte toplamda 2.266 megavatlık ek kapasitenin devreye alınması planlanıyor.
Bu rakamlarla Türkiye, Avrupa’nın önde gelen hidroelektrik üreticilerinden biri olma konumunu koruyor.
Çin ilk sırada, Türkiye 9. sırada yer aldı
Dünya genelindeki veriler, hidroelektrik enerjinin ülkeler açısından önemli bir elektrik kaynağı olmaya devam ettiğini gösteriyor. En büyük kapasiteye sahip ülke olan Çin, 354.231 megavatlık hidroelektrik gücüyle küresel üretimin yaklaşık yüzde 29’unu tek başına karşılıyor. Çin’i; Brezilya (101.085 MW) ve ABD (91.846 MW) izliyor. Bu iki ülkenin her biri küresel kapasitenin yüzde 8’ini oluşturuyor.
Kanada (79.094 MW) ve Rusya (51.941 MW) ise sırasıyla yüzde 7 ve yüzde 4’lük paylarla ilk beşi tamamlıyor. Listenin devamında Hindistan, Japonya, Norveç gibi ülkeler yer alırken, Türkiye 24.944 megavatlık kapasitesiyle 9. sırada bulunuyor. Türkiye’nin bu kapasitesi, küresel toplam hidroelektrik kapasitenin yaklaşık yüzde 2’sine denk geliyor.
|Sıra
|Ülke
|İşletmedeki Kapasite (MW)
|Yaklaşık Küresel Pay (yüzde )
|1
|Çin
|354.231 MW
|yüzde 29
|2
|Brezilya
|101.085 MW
|yüzde 8
|3
|ABD
|91.846 MW
|yüzde 8
|4
|Kanada
|79.094 MW
|yüzde 7
|5
|Rusya
|51.941 MW
|yüzde 4
|6
|Hindistan
|44.182 MW
|yüzde 4
|7
|Japonya
|38.221 MW
|yüzde 3
|8
|Norveç
|27.098 MW
|yüzde 2
|9
|Türkiye
|24.944 MW
|yüzde 2
|10
|Fransa
|19.447 MW
|yüzde 2