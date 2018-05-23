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Türkiye için üretilen F-35A havalandı

Türkiye için üretilen ilk F-35A uçağının havalanışına ait görüntüler SSM'nin sosyal medya hesabından yayınlandı.

Türkiye için üretilen F-35A havalandı
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Savunma Sanayi Müsteşarlığı (SSM), Türkiye için üretilen ilk F-35A uçağının Lockheed Martin Texas Fort Worth tesislerinden havalanışına ait görüntüleri sosyal medya hesabından yayınladı.

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