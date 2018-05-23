Türkiye için üretilen F-35A havalandı
Türkiye için üretilen ilk F-35A uçağının havalanışına ait görüntüler SSM'nin sosyal medya hesabından yayınlandı.
Savunma Sanayi Müsteşarlığı (SSM), Türkiye için üretilen ilk F-35A uçağının Lockheed Martin Texas Fort Worth tesislerinden havalanışına ait görüntüleri sosyal medya hesabından yayınladı.
Türkiye için üretilen ilk F-35A uçağının Lockheed Martin Texas Fort Worth tesislerinden havalanışı. pic.twitter.com/IetzTZJa6g— SSM (@SavunmaSanayii) 23 Mayıs 2018