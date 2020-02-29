Türkiye, İdlib şehitlerini uğurladı

29 Şubat 2020

Suriye'nin İdlib kentinde rejim unsurlarının hava saldırısı sonucu şehit olan askerlerimiz memleketlerinde toprağa veriliyor.

Piyade Yüzbaşı Süleyman Şahin / Afyonkarahisar

Şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı, Afyonkarahisar Devlet Hastanesi morgundan alınarak, ambulansla babaevine getirildi.

Anne Arzu Şahin, "Sarı kuzum" diyerek ağlarken baba Mehmet şehidin eşi Nuray, kardeşleri Gökhan, Murat, İrem ve Havva Şahin ise tabuta sarılarak gözyaşı döktü.

Şehidin 2 yaşındaki kızı Yasemin de helallik alınırken babasının tabutu başında yer aldı.

Helallik alınmasının ardından şehidin naaşı belediye önüne getirildi. Burada saygı duruşunda bulunulmasıyla başlayan törende Süleyman Şahin'in öz geçmişi okundu.

Şehidin babası Mehmet Şahin törende taziyeleri kabul etti.

Cenaze namazı şehidin namazına yetişemeyen vatandaşlar için tekrar kılındı.

İl Müftüsü Şükrü Kabukçu tarafından kıldırılan cenaze namazının ve helallik almasının ardından Şahin'in naaşı Dinar Asri Mezarlığındaki şehitlikte defnedildi.

Şehit Teğmen Mustafa Bayrakdar / Hatay

Şehit Teğmen Mustafa Bayrakdar'ın cenazesi, memleketi Hatay'ın Antakya ilçesinde toprağa verildi.

Şehit Bayrakdar'ın Türk bayrağına sarılı tabutu, merkez Antakya ilçesine bağlı Ekinci Mahallesi'ndeki babaevinden Antakya Mezarlık Kompleksi Camisi'ne getirildi.

Şehidin annesi Edibe, babası Yusuf Bayrakdar, kardeşleri ve silah arkadaşları, şehidin tabutuna sarılarak gözyaşı döktü.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından şehidin cenazesi, Antakya Şehitliği'ne defnedildi.

Şehidin 8 kardeşi olduğu öğrenildi.

Piyade Uzman Onbaşı Pekel / Samsun

Şehit Piyade Uzman Onbaşı Tayfun Pekel'in cenazesi, memleketi Samsun'da toprağa verildi. Şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı, cenaze nakil aracıyla evinin önüne getirildi. Burada helallik alınmasının ardından cenaze, merkez İlkadım ilçesindeki tarihi Büyük Cami'ye götürüldü.

Anne Menşure Gürdal ve baba Hüseyin Pekel, yakınlarının desteğiyle ayakta durabildi. Menşure Gürdal, elindeki oğlunun fotoğrafı ve beresini öpüp tabutuna sarılarak gözyaşı döktü. Şehit annesi, "Oğulcan!... Tayfun, niye ses vermiyorsun? Hadi gel, evimize gidelim. Kurban olayım sana. Oğlum, kalk ayağa, 'Şaka yaptım.' de." diye seslenerek yaşadığı acıyı yansıttı. Vali Osman Kaymak ve İçişleri Bakan Yardımcısı Tayyip Sabri Erdil aileye başsağlığı dileklerinde bulundu. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan da anneyi teskin etmeye çalıştı. Öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından askerlerin omuzlarında bir süre taşınarak top arabasına konulan şehidin naaşı, Düvecik Mahallesi'ndeki aile kabristanlığında toprağa verildi.

Piyade Uzman Onbaşı Mehmet Orhan / Adıyaman

Piyade Uzman Onbaşı Mehmet Orhan'ın cenazesi, memleketi Adıyaman'da toprağa verildi.

Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgundan alınan 25 yaşındaki şehit Mehmet Orhan'ın Türk bayrağına sarılı naaşı, Fatih Mahallesi'ndeki babaevine götürüldü.

Burada helallik alınmasının ardından şehidin cenazesi Yeni Mezarlık'ta bulunan şehitliğe getirildi.

Törene katılanlar, şehidin babası Ahmet ve annesi Elif Orhan ile kardeşlerine taziyelerini iletti.

İl Müftüsü Mehmet Taşçı'nın kıldırdığı cenaze namazının ardından Orhan'ın naaşı, gözyaşları arasında şehitliğe defnedildi.

Tören sırasında güçlükle ayakta durduğu görülen şehidin yakınları, protokol üyelerince teskin edilmeye çalışıldı.

Uzman Onbaşı Nihat Kara / Tekirdağ



Şehit Piyade Uzman Onbaşı Nihat Kara, Tekirdağ'ın Saray ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Şehit Kara'nın (24) naaşı, Büyük Yoncalı Mahallesi'ndeki baba evinde helallik alınmasının ardından Aziziye Mahallesi'ndeki Yeni Cami'ye götürüldü.

Şehidin annesi Hinar ve babası Kemal Kara, oğullarının Türk bayrağına sarılı tabutuna sarıldı.

TBMM Başkanı Şentop, cenaze namazının ardından yaptığı konuşmada, memleket adına acı bir gün yaşadıklarını ifade etti.

Farklı şehirlerde şehitler olduğunu belirten Şentop, şunları kaydetti:

"Kalplerimize, yüreklerimize acı ateş düştü. Bu acıyı ancak Cenabıhakk'ın vereceği rahmet durdurabilir. Böyle şerefli, izzetli bir ölümü Canabıhak herkese nasip etsin. Milletimiz, devletimiz büyük. Bu tür acıları bize yaşatanlardan hesabını sorabilecek güce sahibiz. Bunun için gerekenler zaten yapıldı. Bundan sonra da yapılmaya devam edecektir. Bizim şehitlerimizdeki vatan, millet ve Allah sevgisi, sevdası, ailelerimizdeki metanet ve sabır olduğu sürece milletimizin, devletimizin geleceğinde hiçbir endişemiz, ümitsizliğimiz olamaz. Kardeşimize Cenabıhak'tan rahmet diliyorum."

Şehidin ağabeyi Suat Kara ise bugünü kendilerine "düğün günü" ilan ettiklerini söyledi. Kardeşinin kandil gecesi şehit olduğunu anımsatan Kara, şöyle konuştu:

"Elhamdülillah bir cuma gecesiydi. Bunlar çok büyük nimetlerdir. Her babayiğide nasip olacak şeyler değildir. Benim kardeşim, büyük küffarla mücadele ederken şehit oldu. PKK, YPG gibi arta kalmışlarla değil, küffarın düşmanın büyüğü ile mücadele ederken şehit oldu. Rasulayn harekatında kardeşim yaralandı. Geldi ve tekrar gitti. Geri dönmek istedi, isteseydi gitmezdi ama silah arkadaşlarını yalnız bırakmak istemedi." dedi.

Şehidin cenazesi, İl Müftüsü İsmail İpek'in kıldırdığı cenaze namazının ardından mahalle mezarlığında toprağa verildi.

Uzman Onbaşı Birhan Er / Tekirdağ



Şehit Uzman Onbaşı Birhan Er'in naaşı, Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde toprağa verildi. Çorlu Devlet Hastanesi morgundan alınan 23 yaşındaki Er'in naaşı, Hacı Mehmet Şirikçi Camisi'ne götürüldü.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, şehidin annesi Fahriye ve babası İhsan Er'e taziye dileklerini iletti. Şehit Er'in naaşı, öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Çorlu Şehitliği'ne defnedildi.

Şentop, cenaze namazında şehidin babasıyla saf tuttu ve tabutu bir süre omuzlarında taşıdı.

Uzman Onbaşı Ahmet Alpaslan / İzmir

23 yaşındaki Şehit Uzman Onbaşı Ahmet Alpaslan, İzmir'de son yolculuğuna uğurlandı. Şehit Alpaslan için Gaziemir ilçesindeki Gülhane Cami önünde tören düzenlendi.

Şehidin annesi ve kız kardeşleri ile bazı yakınları Türk bayrağına sarılı naaşa sarılıp gözyaşı döktü.

Cenaze namazının ardından şehidin naaşı, askerlerin omuzunda top arabasına taşındı. Bu sırada vatandaşlar, tekbir getirip "Şehitler ölmez vatan bölünmez" sloganı attı. Çok sayıda vatandaşın gözyaşlarına hakim olamadığı gözlendi.

Şehit Uzman Onbaşı Ahmet Alpaslan'ın cenazesi Kadifekale Şehitliğine defnedildi.

Uzman Onbaşı Ahmet Saygılı / Kahramanmaraş



Şehit Uzman Onbaşı Ahmet Saygılı'nın cenazesi, memleketi Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde toprağa verildi. Şehit Saygılı'nın (23) Türk bayrağına sarılı tabutu, Necip Fazıl Şehir Hastanesi morgundan alınarak konvoy eşliğinde Beyoğlu Mahallesi'ndeki baba ocağına götürüldü.

Helallik alınmasının ardından şehidin naaşı, İnönü Tabaklı Camisi'ne getirildi.

Şehidin babası Hüseyin ve annesi Ayşe ile İdlib'de daha önce birlikte görev yaptığı kardeşleri Mehmet ve Yasin ile Uzman Çavuş Bünyamin Saygılı taziyeleri kabul etti.

Babası ve kardeşleri, şehidin fotoğrafını öptü. Oğlunun fotoğrafını tutan baba Hüseyin Saygılı, "O, bütün halkımızın evladıdır. Başımız sağ olsun." dedi. Şehidin kardeşleri Mehmet ve Yasin ile Bünyamin Saygılı'nın metanetini koruduğu gözlendi.

Törene katılan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, baba Saygılı'yı elini tutarak teskin etmeye çalıştı. Güçlükle ayakta duran şehidin yakınlarını protokol üyeleri teselli etti.

İl Müftüsü Celal Sürgeç'in kıldırdığı cenaze namazının ardından şehidin naaşı, Beyoğlu Mahallesi'ndeki mezarlığa defnedildi.

Piyade Astsubay Muharrem Öğütcü / Bingöl

Suriye'nin İdlib kentinde Esed rejiminin saldırısı sonucu şehit olan Piyade Astsubay Muharrem Öğütcü'nün cenazesi, Bingöl'ün Karlıova ilçesinde toprağa verildi. Karlıova Devlet Hastanesi morgundan alınan 25 yaşındaki şehit Öğütcü'nün naaşı, ambulansla Merkez Ulu Camisi'ne getirildi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, yaptığı konuşmada, şehitlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diledi. Şehidin cenazesi, İl Müftüsü Muharrem Genç'in öğle vakti kıldırdığı namazın ardından Suçatı köyü mezarlığına defnedildi. Uzman Çavuş Ali Turgut / Uşak



Şehit Uzman Çavuş Ali Turgut (39), Uşak'ın Banaz ilçesinde toprağa verildi. Şehit Turgut'un Türk bayrağına sarılı naaşı, askeri uçakla getirildiği Çardak Havalimanı'ndan cenaze nakil aracıyla Büyükoturak Köyü'ndeki babaevine götürüldü. Daha sonra köy meydanında saygı duruşunda bulunulmasıyla başlayan törende, şehidin öz geçmişi okundu. Cenazede oğullarının naaşına sarılıp öpen anne Sultan ve baba Ahmet Turgut'a sağlık ekipleri destek oldu. Şehidin kardeşleri Mehmet ile İhsan Turgut, taziyeleri kabul etti. İl Müftüsü Kazım Güzel'in kıldırdığı cenaze namazının ardından askerlerin omuzlarında taşınan şehidin naaşı, köy mezarlığında defnedildi. İlçede etkili olan kar yağışına rağmen çok sayıda vatandaşın katıldığı cenaze namazı sonrasında "Şehitler ölmez vatan bölünmez" sloganları atıldı. Şehit Piyade Uzman Çavuş Adem Akın / Tokat

Şehit Piyade Uzman Çavuş Adem Akın'ın cenazesi, memleketi Tokat'ta toprağa verildi. Şehidin naaşı, Tokat Devlet Hastanesi morgundan alınarak merkeze bağlı Uğrak köyündeki babaevine götürüldü. Burada helallik alınmasının ardından şehidin cenazesi, öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığında defnedildi. Cenaze törenine, şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Tokat Valisi Ozan Balcı, Adalet Bakan Yardımcısı Uğurhan Kuş, AK Parti Tokat milletvekilleri Yusuf Beyazıt ve Mustafa Arslan, CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz, MHP Tokat Milletvekili Yücel Bulut ve Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu ile çok sayıda vatandaş katıldı. Şehit Piyade Uzman Onbaşı Ali Taşöz / Kayseri



Şehit Piyade Uzman Onbaşı Ali Taşöz'ün cenazesi, memleketi Kayseri'nin Develi ilçesinde toprağa verildi. Develi Devlet Hastanesi morgundan alınan 24 yaşındaki şehit Taşöz'ün naaşı, babaevinde helallik alınmasının ardından Çarşı Camisi'ne getirildi. Vali Günaydın, Başkan Büyükkılıç ve protokol üyeleri, şehidin ailesine başsağlığı diledi. Anne Penbe Taşöz, törende, "Dün akşam bana çok güzel göründün oğlum. Sen 'ağlama' diyordun, bak ağlamıyorum. Seni asker selamıyla uğurluyorum evladım." diyerek yavrusuna veda etti. Şehidin cenazesi, İl Müftüsü Şahin Güven'in öğle vakti kıldırdığı cenaze namazının ardından Develi Şehir Mezarlığı'na defnedildi. Uzman Onbaşı Emin Yıldırım / Hatay

Uzman Onbaşı Emin Yıldırım'ın cenazesi, memleketi Hatay'ın Antakya ilçesinde toprağa verildi.

Akcurun Mahallesi'ndeki babaevinde helallik alınmasının ardından şehit Yıldırım'ın Türk bayrağına sarılı tabutu, cenaze namazının kılınacağı köy meydanına götürüldü.

Şehidin annesi Zahide ve babası Muhsin Yıldırım, oğullarının tabutuna sarıldı. Şehidin 10 yaşındaki kardeşi Buse Yıldırım'ın da büyük üzüntü yaşadığı görüldü.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş tarafından sağanak altında kıldırılan cenaze namazının ardından şehidin cenazesi, mahalle mezarlığında toprağa verildi.

Şehit Yıldırım'ın 1,5 ay önce nişanlandığı öğrenildi.

Piyade Uzman Onbaşı İbrahim Tüzel / Mersin



Suriye'nin İdlib kentinde rejim unsurlarının hava saldırısı sonucu şehit olan Piyade Uzman Onbaşı İbrahim Tüzel'in cenazesi, memleketi Mersin'in Erdemli ilçesinde toprağa verildi.

Erdemli Devlet Hastanesi morgundan alınan 23 yaşındaki İbrahim Tüzel'in naaşı, Erdemli Merkez Ulu Cami'ne götürüldü.

Buradaki törene şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Mersin Valisi Ali İhsan Su, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Lütfi Elvan, Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Ercan Kireçtepe, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanı Albay Oğuz Bavbek, askeri ve mülki erkan katıldı.

Şehidin babası Şuayip, annesi Gülten ve kardeşleri, yakınları tarafından teskin edildi.

İl Müftüsü Şaban Kondi'nin kıldırdığı cenaze namazının ardından Tüzel'in naaşı, Alibeyli Mezarlığı'na defnedildi.

Şehit Tüzel'in 6 kardeşi olduğu öğrenildi.

Piyade Uzman Çavuş Halil İbrahim Akkaya / Osmaniye

Piyade Uzman Çavuş Halil İbrahim Akkaya, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz’ün de katıldığı törenin ardından ebediyete uğurlandı.

İdlib'deki hava saldırısında şehit düşen Akkaya için memleketi Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde askeri cenaze töreni düzenlendi.

İkindi namazını müteakip Ağacabey Camisi'nde düzenlenen törene, Milli Savunma Bakanı Akar, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Dündar, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Küçükakyüz ile 2. Ordu Komutanı Korgeneral Sinan Yayla ve Osmaniye Valisi Ömer Faruk Coşkun'un yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı.

Alana gelişinde baba Ali Akkaya ile aile yakınlarına taziye dileklerini ileten Akar ve komutanlar, cenaze namazında şehidin babası ve kardeşi ile birlikte saf tuttu. Namaz sonrası Bakan Akar, şehidin tabutuna omuz verdi.

Anne Döne Akkaya'nın sağlık ekiplerinin yardımı ile katıldığı törende, şehidin kardeşi ağabeyinin üniformasını giydi. Şehidin babası da törenin sonunda kendisine başsağlığı dileyen Bakan Akar'a, "Beni de askere alın." dedi.

Törenin ardından askerlerin omuzlarında taşınan Akkaya'nın naaşı, Bahçe Şehitliği'nde toprağa verildi.

Piyade Uzman Onbaşı Kurtulmuş / Bitlis



Şehit Piyade Uzman Onbaşı Güven Kurtulmuş'un (23) Türk bayrağına sarılı naaşı, uçakla getirildiği Muş Hava Meydan Komutanlığı'ndan, ambulansla Bitlis'in Güroymak ilçesindeki Gençlik Merkezi Spor Salonu'na götürüldü.

Burada saygı duruşunda bulunulmasıyla başlayan törende, şehidin öz geçmişi okundu.

Şehidin yakınlarını, yetkililer ve askeri erkan teskin etti.

İl Müftüsü Mehmet Faysal Geylani'nin cenaze namazını kıldırması ve helallik almasının ardından, şehidin naaşı defnedilmek üzere Budaklı köyündeki mezarlığa götürüldü.

Törene, Bitlis Valisi Oktay Çağatay, Muş Valisi İlker Gündüzöz, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nail İlbey, AK Parti Bitlis milletvekilleri Cemal Taşar ve Vahit Kiler, İl Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar, kaymakamlar, belediye başkanları, kurum amirleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, askeri erkan ve vatandaşlar katıldı.

Askere gidebilmek için yaşını büyütmüş



Şehit sözleşmeli er Cuma Bağatur, memleketi Batman'ın Sason ilçesinde toprağa verildi.

Hatay'dan uçakla Batman Meydan Komutanlığına ulaştırılan şehit Bağatur'un cenazesi, kara yoluyla Sason'a götürüldü.

Cuma Bağatur'un için Sason Cumhuriyet Meydanı'nda tören düzenlendi. Törende, şehit Bağatur'un öz geçmişi okundu.

Kılınan cenaze namazının ardından dua edildi ve helallik istendi. Şehit Cuma Bağatur'un cenazesi, "Şehitler ölmez vatan bölünmez", sloganlarıyla tekbirler eşliğinde götürüldüğü Erdemli Mahallesi Mezarlığı'na defnedildi.

Törene, şehidin babası Mehmet Bağatur ve yakınlarının yanı sıra Batman Valisi Hulusi Şahin, Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aydın Durmuş, Garnizon Komutanı Albay İhsan Kaplan, İl Jandarma Komutanı Albay İsa Çakmak, İl Emniyet Müdürü Köroğlu Kıraç ve siyasi parti temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Geçen yıl annesini kanser hastalığından kaybeden şehidin askere gidebilmek için yaşını büyüttüğü, vatani görevini tamamladıktan sonra da sözleşmeli er olarak Türk Silahlı Kuvvetlerinde görev aldığı öğrenildi.