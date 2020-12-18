"Türkiye, İdlib'deki yedi askeri gözlem noktasından çekildi"

Türkiye, Rusya ile vardığı mutabakat sonucu Suriye'nin İdlib vilayetinde Suriye hükümet güçlerinin kontrolündeki toplam yedi askeri gözlem noktasından çekildi.

Askerler, İdlib'de ağırlıklı olarak yeni yapılan ve ÖSO ile TSK kontrolündeki bölgede bulunan gözlem noktalarına kaydırıldı.

Reuters'a bilgi veren bir Türk yetkilinin verdiği bilgiye göre, dün akşam itibariyle TSK Şeyh Akil, Anadan, Surman, El Eis Raşidin, Tel Tukan, Hama yakınlarındaki dokuz ve onuncu gözlem noktalarından çekilmiş oldu.

Yetkili Suriye'de gözlem noktalarında bulunan toplam asker sayısının azaltılmadığını, askerlerin diğer gözlem noktalarına sevk edildiğini ifade etti.

Türkiye, 2018 yılında Suriye hükümet güçleri ile Ankara'nın desteklediği Suriyeli muhalifler arasındaki çatışmaları durdurmak amacıyla yapılan anlaşma kapsamında İdlib vilayeti etrafında 12 gözlem noktası kurdu. Ekim ayında Morek'te, kasım ayında ise Şir Maghar'da bulunan gözlem noktasından çekildi.

Türkiye bazıları Suriye hükümet güçlerinin kontrolündeki topraklarda kalan gözlem noktaları yerine TSK ve ÖSO'nun kontrolündeki bölgede yeni gözlem noktaları oluşturuyor.