Türkiye ile ABD Deniz Kuvvetleri Karadeniz'de geçiş eğitimi gerçekleştirdi

Türkiye ve ABD Deniz Kuvvetleri unsurlarınca Karadeniz'de geçiş eğitimi gerçekleştirildi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı "TCG Turgutreis" ve "TCG Oruçreis" fırkateynleri ile ABD Deniz Kuvvetlerine bağlı "USS Porter" ve "USS Donald Cook" muhripleri arasında Karadeniz'de ikili deniz eğitimleri icra edildi.

Açıklamada, "Karadeniz’deki eğitimlerine Hava Kuvvetlerimize ait F-16 uçaklarımız ile ABD’ye ait deniz karakol uçağı da katıldı. İcra edilen eğitimler, iki ülke Deniz Kuvvetleri unsurları arasında iş birliğini güçlendirerek birlikte çalışabilirliğe katkı sağladı." denildi.