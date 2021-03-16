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Türkiye ile Azerbaycan arasında kimlikle seyahat dönemi başlıyor

Türkiye ile Azerbaycan arasında yeni kimlik kartları ile seyahat dönemi 1 Nisan'da başlayacak.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Emniyet Genel Müdürlüğü, Türkiye ile Azebaycan arasında yeni kimlikle sayahat döneminin 1 Nisan'da başlayacağını açıkladı.

Emniyet Genel Müdürlüğü'nün Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "İki devlet tek millet. Türkiye ile Azerbaycan artık daha yakın...İki ülke vatandaşları, 1 Nisan 2021'den itibaren karşılıklı ziyaretlerde yeni tip kimlik kartı ile seyahat edebilecek" ifadelerine yer verildi.

Ayrıca paylaşımda, vizesiz ikamet süresinin 30 günden 90 güne çıkartıldığı belirtildi.