Türkiye ile Azerbaycan arasında sigortacılıkta iş birliği anlaşması imzalandı

Türkiye Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) ile Azerbaycan Cumhuriyeti Merkez Bankası (ACMB) arasında, sigortacılık alanında iş birliği ve bilgi paylaşımını öngören bir Mutabakat Zaptı (MoU) imzalandı.

Söz konusu Mutabakat Zaptı, 5684 sayılı Sigortacılık Kanununun yabancı ülkelerin sigortacılıkla ilgili denetim ve düzenleme otoriteleri ile iş birliği ve bilgi paylaşımına yönelik mutabakat zaptı imzalamasına olanak tanıyan 29 uncu maddesi uyarınca, her iki ülke sigorta ve reasürans piyasalarının güvenli ve istikrarlı şekilde gelişmesine katkıda bulunmak üzere düzenleyici deneyimlerin paylaşılması, mesleki eğitimlerin desteklenmesi ve teknik bilgi alışverişinin artırılması yönünde ortak çalışmalar yürütülmesini desteklemek amacıyla düzenlendi.

İmza töreninde SEDDK’yı Başkan Davut Menteş, ACMB’yi ise Guvernör Taleh Kazimov temsil etti.