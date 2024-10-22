Türkiye ile BAE'den askeri işbirliği anlaşması
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, bugün BAE Savunma İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Muhammed bin Mubarek Fadıl el-Mezrui'yle görüştü. Görüşmenin ardından Askeri İş Birliği Çerçeve Anlaşması imzalandı. Anlaşmanın içeriği açıklanmadı.
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Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) arasında Askeri İş Birliği Çerçeve Anlaşması imzalandı.
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, SAHA EXPO 2024'e katılan BAE Savunma İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Muhammed bin Mubarek Fadıl el-Mezrui ile bir görüşme gerçekleştirdi.
İstanbul Fuar Merkezi'ndeki görüşmenin ardından iki bakan, Askeri İş Birliği Çerçeve Anlaşması'nı imzaladı.