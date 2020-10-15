Türkiye ile Irak arasındaki uçak seferleri yeniden başladı
Irak yönetimi, bu ayın başında durdurulan Türkiye ile uçak seferlerinin bugünden itibaren yeniden başladığını duyurdu.
Irak Sivil Havacılık Kurumu'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Irak ile Türkiye arasında uçuşlar bugünden itibaren yeniden başlatıldı" denildi.
Açıklamada, iki ülke arasında haftada 7 uçuş gerçekleştirileceği belirtildi.
Türkiye ile Irak arasındaki uçuşlar Irak tarafından herhangi bir açıklama yapılmadan 1 Ekim'de durdurulmuştu.
Kaynak: AA