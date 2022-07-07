Türkiye ile İsrail arasında havacılık anlaşması: 71 yıl sonra bir ilk

İsrail tarafından yapılan açıklamada, Türkiye ve İsrail arasında 1951 yılından bu yana ilk kez havacılık alanında anlaşma imzalanacağı kaydedildi.

İsrail Ulaştırma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail ve Türkiye arasındaki havacılık alanındaki ilişkilerin genişletileceği kaydedildi.

Türkiye ve İsrail arasında 1951 yılından bu yana ilk kez havacılık alanında anlaşma imzalanacağı aktarılan açıklamada, “Anlaşma, İsrail’e seferlerini gerçekleştiren Türk şirketlerinin yanı sıra İsrailli şirketlerin Türkiye’nin farklı destinasyonlarına uçuşlarını sürdürmelerini sağlayacak.” denildi.